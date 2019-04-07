Лапорт: "Манчестер Сити" лучше "Ливерпуля"

Эмерик Лапорт Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт считает, что его команда лучше "Ливерпуля" и больше заслуживает титул Премьер-Лиги.

На финише сезона "горожане" и "красные" ведут отчаянную борьбу за чемпионство, поочередно меняя друг друга во главе таблицы.

Лапорт надеется, что в конце концов удача будет на его стороне, однако Эмерик не готов жертвовать другими турнирами ради Премьер-Лиги.

"Лучше ли мы, чем "Ливерпуль"? Я бы сказал, да. У "Ливерпуля" очень хороший состав, но я надеюсь, мы превзойдем их. Я здесь, чтобы выиграть все возможные трофеи, включая Лигу Чемпионов. Цель — пройти весь путь до конца".

"Когда ты выигрываешь почти все свои матчи, ты по праву считаешь свою команду великолепной. Так должно быть и дальше — мы должны продолжать побеждать. Это то, чего мы хотим и чего требует от нас Пеп (Гвардола). Быть среди лучших в лиге — это важное достижение. Надеюсь, этот мы красиво завершим этот сезон с несколькими трофеями", — сообщил Лапорт Telefoot.


Метки Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 19:00

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  1. liverpool22 07.04.2019 19:23 # liverpool22
    Ага, на Кристал Пэласе чокнетесь со своим совершенством, там бывший скаузер сделает try again lose bye City!

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