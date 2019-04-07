"Эвертон" убедительно переиграл "Арсенал"

Эвертон Играя первым номером, "Эвертон" добился минимальной победы над "Арсеналом" и помешал своему сопернику вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "ирисок" не должен был измениться относительно их победы 0:2 над "Вест Хэмом" в Лондоне, но уже на разминке травму получил Майкл Кин и уступил свое место в команде Филу Ягиелке. Тео Уолкотт начал матч против бывшего клуба в запасе.

У "канониров" произошло две перестановки по сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в понедельник. Аарон Рэмси и Алекс Ивоби переместились в запас, а Мохамед Эльнени и Генрих Мхитарян вышли с первых минут.

Матч начался с гола хозяев. Люка Динь вбросил мяч из аута, создав неразбериху в штрафной площади "Арсенала", а Ягиелка удачно подкараулил отскок и ногой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.

В дальнейшем "Эвертон" действовал по-настоящему дерзко, что сбило гостей с толку — игра у них не клеилась и до перерыва они отметились единственным ударом, да и тот получился неточным.

Совершенно невыразительная игра "канониров" до перерыва подтолкнула Унаи Эмери на двойную замену. На второй тайм вышли Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" заметно преобразился, появилась острота и удары. Однако "Эвертон" по-прежнему был очень хорош и регулярно показывал зубы — например, на 59-й минуте только Бернд Лено помешал Бернарду удвоить счет.

Со временем "ириски" восстановили свое преимущество, и моменты у ворот гостей стали появляться с пугающей регулярностью, но либо Лено, либо собственная неточность хозяев мешали счету удвоиться.

"Эвертон" не снижал свой натиск до самого конца. И хотя забить еще мерсисайдцам так и не удалось, победа получилась очень уверенной.

"Арсенал" и до этого не блистал на выезде, но на сей раз превзошел себя, позволив "Эвертону" не просто одержать победу, а сделать это практически в доминирующей манере. С такой игрой за пределами своего стадиона "канонирам" будет тяжело рассчитывать на попадание в топ-4.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 07.04.2019 18:10 # firmino9
    Проиграть Арсеналу зашквар, проиграть Эвертону двойной зашквар

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  2. redwhitegun 07.04.2019 18:10 # redwhitegun
    По делу, повезло что ришарлисон и сидрурдсон раки, могло быть 3-0. Что то надо делать с игрой на выезде...

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  3. reams 07.04.2019 18:10 # reams
    рэмзи уебок все запорол, а вообще посрать, с наполи хоть отдохнувшая основа выйдет

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  4. alexomck 07.04.2019 18:10 # alexomck
    Челси Ливерпулю и МЮ влетит, у Арсенала изи календарь.

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  5. edvinman-utd 07.04.2019 18:09 # edvinman-utd
    Вот будет борьба за 3 и 4 места

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  6. rj1992 07.04.2019 18:08 # rj1992
    ну и Пистолеро? я же ответил что даже , если эвертон булки раздвинет безупречные максимум смогут отлизать- отлизали же) нет яиц у них, вот и весь сказ

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  7. griezmann 07.04.2019 18:07 # griezmann
    07.04.2019 10:00 #
    sausage

    У этого Эвертона нет будущего. Контры должны выигрывать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856594

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  8. slash-lfc 07.04.2019 18:05 # slash-lfc
    смотрите ка повылазили синие защеканы. Судейкины дети, посмотрим на вас завтра

    Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856784

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  9. blackbirdofk 07.04.2019 18:05 # blackbirdofk
    ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ" (ЛОНДОН)
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ - (0)
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ - (0)
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ УЕФА - (0)
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЕВРОПЫ - (0)
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В СУПЕРКУБКЕ УЕФА - (0)

    АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.

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  10. thegodfather 07.04.2019 18:05 # thegodfather
    уотфорд, волки и лестер выезды

    вы думаете арсенал наберет больше 4 очей в ближайших 4 матчах?) кек

    девочки лондонские будут вне 4-ки,скриньте.



    но это не точно

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  11. slash-lfc 07.04.2019 18:04 # slash-lfc
    На классе ебнули гг, леол.

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  12. ray-black 07.04.2019 18:04 # ray-black
    Будь игроки Эвертона немного помастеровитее, то матч закончился бы еще раньше.

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  13. chelsea88 07.04.2019 18:04 # chelsea88
    Ириски были ближе ко второму голу, чем радужные к первому.

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  14. bezviz 07.04.2019 18:04 # bezviz
    гг шо с е6алом?))

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  15. liverpoolfan94 07.04.2019 18:04 # liverpoolfan94
    reams

    в 8 защей решилили сыграть, ну значит много не пропустят,максимум три ((

    Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1

    Кек)

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  16. blackbirdofk 07.04.2019 18:04 # blackbirdofk
    Мда. А вам же говорили, пидарасы, что с такой серией в гостевых матчах в четвёрку не попадете. Говорили? Говорили. Говорили, что у вас дно состав и дно тренер, с которым вы бы сосали в ЛЧ. Говорили? Говорили. Говорили, что все болельщики Арсенала - заднеприводные гомосексуалисты. Говорили? Говорили. Говорили, что у вас 0 в графе "еврокубки" Говорили? Говорили. Ну вот и не обижайтесь.

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  17. sellman 07.04.2019 18:03 # sellman
    Братишки, АПЛ — ТОП
    Такая борьба за ТОП4 и за чемпионство!

    Остальные лиги просто сосируют

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  18. fanstevengerrard 07.04.2019 18:03 # fanstevengerrard
    Эвертон столько моментов запорол...могли бы проникнуть не раз, а 3, а то и 4.

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