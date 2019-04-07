"Эвертон" убедительно переиграл "Арсенал"

Играя первым номером, "Эвертон" добился минимальной победы над "Арсеналом" и помешал своему сопернику вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "ирисок" не должен был измениться относительно их победы 0:2 над "Вест Хэмом" в Лондоне, но уже на разминке травму получил Майкл Кин и уступил свое место в команде Филу Ягиелке. Тео Уолкотт начал матч против бывшего клуба в запасе.



У "канониров" произошло две перестановки по сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в понедельник. Аарон Рэмси и Алекс Ивоби переместились в запас, а Мохамед Эльнени и Генрих Мхитарян вышли с первых минут.



Матч начался с гола хозяев. Люка Динь вбросил мяч из аута, создав неразбериху в штрафной площади "Арсенала", а Ягиелка удачно подкараулил отскок и ногой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.



В дальнейшем "Эвертон" действовал по-настоящему дерзко, что сбило гостей с толку — игра у них не клеилась и до перерыва они отметились единственным ударом, да и тот получился неточным.



Совершенно невыразительная игра "канониров" до перерыва подтолкнула Унаи Эмери на двойную замену. На второй тайм вышли Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг.



"Арсенал" заметно преобразился, появилась острота и удары. Однако "Эвертон" по-прежнему был очень хорош и регулярно показывал зубы — например, на 59-й минуте только Бернд Лено помешал Бернарду удвоить счет.



Со временем "ириски" восстановили свое преимущество, и моменты у ворот гостей стали появляться с пугающей регулярностью, но либо Лено, либо собственная неточность хозяев мешали счету удвоиться.



"Эвертон" не снижал свой натиск до самого конца. И хотя забить еще мерсисайдцам так и не удалось, победа получилась очень уверенной.



"Арсенал" и до этого не блистал на выезде, но на сей раз превзошел себя, позволив "Эвертону" не просто одержать победу, а сделать это практически в доминирующей манере. С такой игрой за пределами своего стадиона "канонирам" будет тяжело рассчитывать на попадание в топ-4.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче