"Эвертон" убедительно переиграл "Арсенал"
Играя первым номером, "Эвертон" добился минимальной победы над "Арсеналом" и помешал своему сопернику вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "ирисок" не должен был измениться относительно их победы 0:2 над "Вест Хэмом" в Лондоне, но уже на разминке травму получил Майкл Кин и уступил свое место в команде Филу Ягиелке. Тео Уолкотт начал матч против бывшего клуба в запасе.
У "канониров" произошло две перестановки по сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в понедельник. Аарон Рэмси и Алекс Ивоби переместились в запас, а Мохамед Эльнени и Генрих Мхитарян вышли с первых минут.
Матч начался с гола хозяев. Люка Динь вбросил мяч из аута, создав неразбериху в штрафной площади "Арсенала", а Ягиелка удачно подкараулил отскок и ногой поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.
В дальнейшем "Эвертон" действовал по-настоящему дерзко, что сбило гостей с толку — игра у них не клеилась и до перерыва они отметились единственным ударом, да и тот получился неточным.
Совершенно невыразительная игра "канониров" до перерыва подтолкнула Унаи Эмери на двойную замену. На второй тайм вышли Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Арсенал" заметно преобразился, появилась острота и удары. Однако "Эвертон" по-прежнему был очень хорош и регулярно показывал зубы — например, на 59-й минуте только Бернд Лено помешал Бернарду удвоить счет.
Со временем "ириски" восстановили свое преимущество, и моменты у ворот гостей стали появляться с пугающей регулярностью, но либо Лено, либо собственная неточность хозяев мешали счету удвоиться.
"Эвертон" не снижал свой натиск до самого конца. И хотя забить еще мерсисайдцам так и не удалось, победа получилась очень уверенной.
"Арсенал" и до этого не блистал на выезде, но на сей раз превзошел себя, позволив "Эвертону" не просто одержать победу, а сделать это практически в доминирующей манере. С такой игрой за пределами своего стадиона "канонирам" будет тяжело рассчитывать на попадание в топ-4.
"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче
07.04.2019 18:00
Просмотров: 623
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Проиграть Арсеналу зашквар, проиграть Эвертону двойной зашквар
(ответить)
По делу, повезло что ришарлисон и сидрурдсон раки, могло быть 3-0. Что то надо делать с игрой на выезде...
(ответить)
рэмзи уебок все запорол, а вообще посрать, с наполи хоть отдохнувшая основа выйдет
(ответить)
Челси Ливерпулю и МЮ влетит, у Арсенала изи календарь.
(ответить)
Вот будет борьба за 3 и 4 места
(ответить)
ну и Пистолеро? я же ответил что даже , если эвертон булки раздвинет безупречные максимум смогут отлизать- отлизали же) нет яиц у них, вот и весь сказ
(ответить)
07.04.2019 10:00 #
sausage
У этого Эвертона нет будущего. Контры должны выигрывать.
Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856594
(ответить)
смотрите ка повылазили синие защеканы. Судейкины дети, посмотрим на вас завтра
Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1#c6856784
(ответить)
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ" (ЛОНДОН)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ УЕФА - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЕВРОПЫ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В СУПЕРКУБКЕ УЕФА - (0)
АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.
(ответить)
уотфорд, волки и лестер выезды
вы думаете арсенал наберет больше 4 очей в ближайших 4 матчах?) кек
девочки лондонские будут вне 4-ки,скриньте.
но это не точно
(ответить)
На классе ебнули гг, леол.
(ответить)
Будь игроки Эвертона немного помастеровитее, то матч закончился бы еще раньше.
(ответить)
Ириски были ближе ко второму голу, чем радужные к первому.
(ответить)
гг шо с е6алом?))
(ответить)
reams
в 8 защей решилили сыграть, ну значит много не пропустят,максимум три ((
Источник: http://fapl.ru/posts/69908/?c=1
Кек)
(ответить)
Мда. А вам же говорили, пидарасы, что с такой серией в гостевых матчах в четвёрку не попадете. Говорили? Говорили. Говорили, что у вас дно состав и дно тренер, с которым вы бы сосали в ЛЧ. Говорили? Говорили. Говорили, что все болельщики Арсенала - заднеприводные гомосексуалисты. Говорили? Говорили. Говорили, что у вас 0 в графе "еврокубки" Говорили? Говорили. Ну вот и не обижайтесь.
(ответить)
Братишки, АПЛ — ТОП
Такая борьба за ТОП4 и за чемпионство!
Остальные лиги просто сосируют
(ответить)
Эвертон столько моментов запорол...могли бы проникнуть не раз, а 3, а то и 4.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий