Папастатопулос дисквалифицирован на два матча

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос будет дисквалифицирован на два матча в Премьер-Лиге после своей желтой карточки против "Эвертона".

Сфолив на Доминике Калверт-Левине в середине первого тайма воскресного матча на "Гудисон Парк", Сократис увидел перед собой "горчичник", который стал для него 10-м в этом сезоне в рамках внутренних соревнований.



Таким образом, теперь 30-летний грек будет автоматически дисквалифицирован на выезд к "Уотфорду" 15 апреля и на домашнее дерби с "Кристал Пэлас" спустя шесть дней.



Добавим, что между двумя этими матчами расположилась ответная четвертьфинальная встреча с "Наполи" в Лиге Европе — на нее дисквалификация Сократиса не распространяется.