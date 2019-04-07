Папастатопулос дисквалифицирован на два матча
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос будет дисквалифицирован на два матча в Премьер-Лиге после своей желтой карточки против "Эвертона".
Сфолив на Доминике Калверт-Левине в середине первого тайма воскресного матча на "Гудисон Парк", Сократис увидел перед собой "горчичник", который стал для него 10-м в этом сезоне в рамках внутренних соревнований.
Таким образом, теперь 30-летний грек будет автоматически дисквалифицирован на выезд к "Уотфорду" 15 апреля и на домашнее дерби с "Кристал Пэлас" спустя шесть дней.
Добавим, что между двумя этими матчами расположилась ответная четвертьфинальная встреча с "Наполи" в Лиге Европе — на нее дисквалификация Сократиса не распространяется.
07.04.2019 17:25
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