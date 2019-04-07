"Юнайтед" составил шорт-лист на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из двух голкиперов, если Давид Де Хеа все-таки покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.

Лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что своим приоритетом на предстоящее межсезонье "красные дьяволы" избрали сохранение Де Хеа и полузащитника Поля Погба.



Однако ситуация Де Хеа осложняется тем, что от действующего контракта Давида остается только один полный год. Если существующие разногласия в переговорах о новой сделке не будут преодолены, у "Юнайтед" просто не останется иного выбора, кроме как продать своего первого номера.



Разногласия между игроком и клубом касаются зарплаты — "красные дьяволы" готовы сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером мира, однако Давиду этого мало, и он хочет получать на уровне Алексиса Санчеса.



В своем другом материале Daily Mirror сообщает, что "Юнайтед" хочет быть готовым на случай, если продажа Де Хеа окажется неизбежна.



В качестве возможного сменщика Давида "дьяволы" рассматривают первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда, которого "Эвертон" будет готов отпустить только за 60 миллионов фунтов.



Альтернативой Пикфорду — причем еще более дорогой — является Ян Облак. Чтобы переманить словенца из "Атлетико", "Юнайтед" потребуется обновить мировой рекорд по стоимости голкипера, который установил "Челси" прошлым летом, заплатив "Атлетику" из Бильбао 71 млн. фунтов за Кепу Аррисабалагу.