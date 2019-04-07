Вальверде опасается "Юнайтед"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что опасается "Манчестер Юнайтед", своего соперника по четвертьфиналу Лиги Чемпионов.

Уже в ближайшую среду чемпионы Ла Лиги прибудут на "Олд Траффорд", чтобы провести первый матч 1/4 финала. Это будет первая встреча "Юнайтед" и "Барселоны" с финала 2011 года, когда каталонцы взяли верх на "Уэмбли" со счетом 3:1.



Несмотря на всего три поражения в 11 встречах с "Юнайтед", "Барселона" еще никогда не побеждала на "Олд Траффорд", и Вальверде заранее предупреждает своих подопечных, что прервать эту серию будет очень непросто.



"У них мощная команда. Сейчас у них хороший период, хотя они и проиграли свой последний матч. Они очень сильны физически и знают, как подвергнуть своего соперника давлению. Они обладают очень мощными в физическом плане игроками, а также могут быть опасны в стратегическом плане".



"Предстоящий матч будет классикой европейского футбола. "Барселона" еще никогда не побеждала на "Олд Траффорд", поэтому, убежден, мы постараемся изменить это", — цитирует Вальверде Sky Sports.