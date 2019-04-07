Коутиньо не планирует возвращаться в Премьер-Лигу

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что счастлив в своем клубе и не планирует возвращаться в Премьер-Лигу.

Перебравшись на "Ноу Камп" из "Ливерпуля" в январе 2018, Коутиньо пока не смог стать основным игроком в команде Эрнесто Вальверде, и в последнее время не утихают слухи, что "Барселона" выставит Филиппе на трансфер.



Интерес к 25-летнему бразильцу, забившему 54 гола в 201 матче за "Ливерпуль", приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако у самого Коутиньо другие планы на будущее.



"Мои мысли связаны исключительно с "Барселоной". Возвращение в Англию не входит в мои планы".



"Это мой второй сезон здесь. Я уже выиграл кое-какие трофеи, но я амбициозный и требовательный игрок, поэтому я хочу больше и больше".



"Но я счастлив. Я хотел играть в Испании, и я нахожусь в лучшем клубе Испании", — сообщил Коутиньо Daily Mirror.



Также Филиппе рассказал, что связь с "Ливерпулем" добавит ему мотивации на противостоянии с "Юнайтед" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Я не боюсь, что болельщики "Юнайтед" изберут меня мишенью. Даже если так, это мотивирует меня играть еще лучше и быть еще более сосредоточенным".



"Я знаю, что матчи против "Манчестер Юнайтед" особенные. Я узнал это, выступая за "Ливерпуль". Мы вместе с болельщиками хорошо это ощущали".



"Это отложилось у меня в памяти, и хотя здесь другой турнир, если "Барселона" выбьет "Юнайтед" из Европы, это порадует меня вдвойне", — добавил Коутиньо.