Ван дер Сар открыт к возвращению в "Юнайтед" в будущем

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар заявил, что допускает свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", но только в отдаленном будущем.

В данный момент "красные дьяволы" активно подыскивают себе спортивного директора, надеясь произвести назначение до следующего сезона. Ван дер Сар, отыгравший шесть лет на "Олд Траффорд" в качестве голкипера, назывался одним из фаворитов на эту роль.



Однако 48-летний голландец чувствует, что пока не выполнил свою миссию в "Аяксе". Ван дер Сар планирует задержаться в "Аяксе" еще на несколько лет.



"Заинтересован ли я в возвращении в "Юнайтед"? Нет, я очень счастлив в Амстердаме и чувствую, что мы еще не закончили начатое здесь. Марк (Овермарс) всегда говорил, что ты должен хотеть дотянуться до крестовины. Он имеет ввиду, что мы хотим достичь высокого рубежа, и именно это является нашей целью на ближайшие пару лет. Мы хотим быть успешны в Лиге Чемпионов. Мы хотим выиграть голландскую лигу еще пару раз. Мы хотим сделать "Аякс" командой будущего".



"Я знаю, что "Юнайтед" — это более серьезный вызов, чем "Аякс". "Юнайтед" — это не просто большой и знаменитый клуб, но также бренд с мировым именем, хотя внутри это очень семейное место. Я помню, когда перешел туда из "Фулхэма"... Ты испытываешь восхищение, но уже на следующий день чувствуешь себя как дома".



"Такие воспоминания нужно бережно хранить, и Оле (Гуннар Сульшер) замечательно справляется со своей работой. Как и Эд (Вудворд), я безмерно уважаю его и то, что он делает для клуба".



"Я хочу чувствовать, что приношу пользу, а это возможно, только если ты веришь в то, что делаешь. "Юнайтед" — особенное место. Кто знает, может я и окажусь там в конце концов? Но в ближайшие годы я здесь", — сообщил Ван дер Сар The Times.