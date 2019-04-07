Эмери: "Обамеянг и Лакасетт — идеальные нападающие для "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери назвал Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта в числе лучших нападающих, с которыми ему доводилось работать.

В этом сезоне Обамеянг и Лакасетт сформировали ударный дуэт, на двоих забив 37 голов за "канониров" с учетом всех соревнований. Высокая результативность своих нападающих позволяет "Арсеналу" держаться в топ-4 Премьер-Лиги.



Ранее в своей карьере Эмери доводилось тренировать Давида Вилью, Килиана Мбаппе, Эдинсона Кавани, Неймара и других проверенных бомбардиров, однако своих нынешних подопечных Унаи относит к числу лучших.



"В "Валенсии" у меня были Вилья и Морьентес, Сольдадо и Адурис. В "Севилье" у меня были Гамейро и Бакка. В ПСЖ у меня были Кавани и Мбаппе. Здесь у меня есть Обамеянг и Лака, и это идеально".



"У каждого нападающего свои качества и характеристики, но в одном они похожи. Они нападающие, и они забивают много голов. Все они".



"Это делали Вилья, Негредо, Карлос Бакка, Гамейро, Кавани, Морьентес и Сольдадо, а также делают Лакасетт и Обамеянг здесь. То же самое".



"Нам нужно обеспечить много хороших пасов и прострелов, чтобы создать им лучшие условия для голов в штрафной. Мы можем гордиться, что обладаем ими обоими", — цитирует Эмери Sky Sports.