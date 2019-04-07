"Милан" надеется переманить Почеттино

"Милан" попытается заманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино трансферным бюджетом в размере 300 миллионов фунтов.

Как известно, "шпоры" не совершили ни одного приобретения в два предыдущих трансферных окна, и пока нет никаких намеков на то, что грядущим летом Почеттино будет купаться в деньгах — лондонский клуб по-прежнему вынужден расплачиваться за новый стадион стоимостью 1 млрд. фунтов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой ситуацией решил воспользоваться бывший исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис, который в этом сезоне перешел на работу в "Милан".



"Россонери" недовольны работой Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда проводит достаточно невыразительный сезон и все еще рискует остаться без путевки в Лигу Чемпионов, и видят в Почеттино идеального кандидата на замену своему главному тренеру.



Интерес "Милана" только добавит головной боли президенту "шпор" Данилю Леви, который едва отбился от претензий "Реала" и "Манчестер Юнайтед" на аргентинского специалиста.