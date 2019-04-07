"Юнайтед" сообщил Де Хеа и Погба, что те не будут проданы

"Манчестер Юнайтед" сделал сохранение голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Поля Погба в клубе своим приоритетом на летнее трансферное окно.

В последние недели пресса настойчиво сватает Де Хеа и Погба в "Реал". Испанские таблоиды уверены, что Королевский клуб сосредоточится на переговорах по Полю после согласования трансфера Эдена Азара из "Челси". А вторым возможным направлением для Давида, помимо Мадрида, называется ПСЖ.



Однако "Юнайтед" сообщил обоим своим игрокам, что те не продаются, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале. Более того, с Погба главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поговорил лично после того, как Поль позволил себе отпустить лестные комментарии насчет "Реала" и Зинедина Зидана.



"Не имеет значения, какие клубы заинтересованы в наших игроках, ведь это "Манчестер Юнайтед". Наш посыл однозначен: Поль Погба и Давид Де Хеа не продаются. Они оба будут игроками "Юнайтед" в следующем сезоне", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание.



Добавим, что "Юнайтед" не только предстоит заблокировать уход обоих игроков, но и постараться склонить их к новым контрактам, потому что действующее соглашение Де Хеа истекает уже через год, Погба — в 2021. Вопреки слухам, переговоры с Полем о продлении сотрудничества еще не стартовали.