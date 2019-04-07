Сарри: "Абрамович чаще разговаривает с Дзолой, чем со мной"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что владелец клуба Роман Абрамович продолжает принимать активное участие в жизни "синих", но с ассистентом Джанфранко Дзолой разговаривает чаще, чем с самим Сарри.

На текущей неделе президент "Челси" Брюс Бак был вынужден опровергать слухи о том, что Абрамович потерял интерес к своему активу. Роман перестал приезжать на матчи "синих", свернул проект строительства нового стадиона, а теперь даже не стал продлевать VIP-ложу на "Стэмфорд Бридж".



Сарри тоже высказал свое мнение на этот счет, заверив, что ощущает незримое присутствие российского олигарха с израильским паспортом.



"У него есть кое-какие проблемы, но он не теряет связь с клубом, с командой. Он владелец, и он по-прежнему способен влиять на персонал, на клуб, на игроков. На все".



"В Неаполе наш президент Аурелио Де Лаурентис тоже не присутствовал на тренировочной базе каждый день. Он появлялся там раз в месяц, не чаще. Так что это очень похоже".



"Как часто он контактирует со мной? С Дзолой чаще, чем со мной. Потому что Дзола лучше говорит по-английски, чем я, конечно", — цитирует Сарри Sky Sports.