Клопп: "У Хендерсона самая сложная работа в футболе за последние 500 лет"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего капитана Джордана Хендерсона, которому, как он считает, досталась "самая сложная работа в футболе за последние 500 лет".

В минувшую пятницу Хендерсон отметился своим первым голом аж с сентября 2017, и это был чрезвычайно важный гол, который прикончил интригу в выездном матче против "Саутгемптона" и зафиксировал победу "красных" со счетом 1:3.



Примечательно, что этот свой гол 28-летний полузащитник забил, появившись на замену. В этом сезоне Хендерсон не всегда выходит в стартовом составе, однако Клопп очень доволен тем, какой преемник Стивена Джеррарда получился из Джордана.



"Этот гол бы так важен для него и для нас. Джордан просто классный парень. Он заслуживает, чтобы его хвалили, однако его не слишком хвалят".



"На мой взгляд, Хендо блестящий игрок. Он наш капитан, и он обладает великолепным характером. Если бы мне пришлось написать книгу про Хендо, она состояла бы из 500 страниц. Поэтому он вызывает у меня очень позитивные эмоции".



"Заменить Стивена Джеррарда — это самая сложная работа в футболе за последние 500 лет. Людям кажется, раз это не Стиви, значит он недостаточно хорош. Но он справляется с этой ролью выдающимся образом, поэтому может гордиться собой".



"Нам предстоит подумать о будущем, и он является очень важной частью нашей команды", — цитирует Клоппа The Telegraph.