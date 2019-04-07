Клопп: "У Хендерсона самая сложная работа в футболе за последние 500 лет"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего капитана Джордана Хендерсона, которому, как он считает, досталась "самая сложная работа в футболе за последние 500 лет".
В минувшую пятницу Хендерсон отметился своим первым голом аж с сентября 2017, и это был чрезвычайно важный гол, который прикончил интригу в выездном матче против "Саутгемптона" и зафиксировал победу "красных" со счетом 1:3.
Примечательно, что этот свой гол 28-летний полузащитник забил, появившись на замену. В этом сезоне Хендерсон не всегда выходит в стартовом составе, однако Клопп очень доволен тем, какой преемник Стивена Джеррарда получился из Джордана.
"Этот гол бы так важен для него и для нас. Джордан просто классный парень. Он заслуживает, чтобы его хвалили, однако его не слишком хвалят".
"На мой взгляд, Хендо блестящий игрок. Он наш капитан, и он обладает великолепным характером. Если бы мне пришлось написать книгу про Хендо, она состояла бы из 500 страниц. Поэтому он вызывает у меня очень позитивные эмоции".
"Заменить Стивена Джеррарда — это самая сложная работа в футболе за последние 500 лет. Людям кажется, раз это не Стиви, значит он недостаточно хорош. Но он справляется с этой ролью выдающимся образом, поэтому может гордиться собой".
"Нам предстоит подумать о будущем, и он является очень важной частью нашей команды", — цитирует Клоппа The Telegraph.
07.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
Ну тогда уж за последние 1000 лет
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А ничего что футболу примерно 150 с небольшим лет? Тупой физрук, собственно как и вся портовая помойка, ебнутые на всю головушку.
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Никогда не понимал, чем хорош Хендерсон? Работоспособностью? Так таких валом, какой-нибудь Ндиди, или Ваньяма, такие же, если не лучше.
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Совсем уже кукушка свою поймать не может.
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