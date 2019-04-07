Сарри ожидает, что "Челси" продлит контракт с Жиру

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ожидает, что его клуб продлит контракт с нападающим Оливье Жиру на следующий сезон.

В прошлом месяце Жиру выразил сомнения насчет своего будущего на "Стэмфорд Бридж", посетовав, что у него пропало ощущение здоровой конкуренции с приходом в январе Гонсало Игуаина. Также Оливье признался, что допускает свое возвращение во французскую Лигу 1.



Меж тем, контракт 32-летнего француза истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Сарри ожидает, что эта опция будет использована, несмотря на то, что в нынешнем сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только семью появлениями в старте.



"Ожидаю ли я, что Жиру останется в "Челси" на следующий сезон? Да, конечно. Мне известно, что у клуба есть опция по продлению его контракта на один сезон, поэтому я думаю, он останется здесь", — цитирует Сарри The Guardian.