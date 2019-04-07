Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла.

Напомним, Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов лишь прошлым летом. Игрок сборной Украины достаточно ярко начал свою английскую карьеру, но в дерби против "Тоттенхэма" в октябре надорвал ахилл.



29-летний вингер был успешно прооперирован, и изначально существовала надежда, что Андрей успеет вернуться на футбольное поле до окончания сезона. К сожалению, теперь шансов на это уже не остается.



"Ярмоленко очень хорошо работает и не чувствует боли. Он совершает пробежки и бьет по мячу, но он не успеет сыграть до завершения сезона".



"Ахиллово сухожилие — это одна из худших травм, что только могут случиться, потому что ты не можешь ускорить свое восстановление и вынужден ждать, пока сухожилие заживе".



"Я не думаю, что для него было бы хорошо сыграть в этом сезоне. Гораздо важнее провести очень хороший предсезонный период".



"Возвращаясь после длительного отсутствия, ты сталкиваешься с мышечными травмами. Он должен сохранять спокойствие и дождаться следующего сезона, продолжая упорно работать, и тогда мы увидим игрока, которого приглашали, потому что он очень хороший игрок", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Sky Sports.