Прогнозы на матчи воскресенья в Премьер-Лиге и Кубке Англии

Центральным и единственным матчем воскресенья в Премьер-Лиге будет поединок между набравшим приличный ход "Эвертоном" и стремящимся вернуться по итогам сезона в топ-4 "Арсеналом". Также мы узнаем имя второго финалиста Кубка Англии в противостоянии "Уотфорда" и "Вулверхэмптона".

ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ

Воскресенье, 7 апреля, 16:05



"Эвертон", наконец, набрал приличную форму и стал демонстрировать целостную и осмысленную игру — с наступлением весны команда Марку Силвы значительно прибавила по части физики и понимания того, что хочет от игроков менеджер. "Вест Хэм" "ириски" просто загнали уже в первые полчаса игры и могли выигрывать крупно еще по итогам первого тайма, но гораздо ценнее их победа над "Челси" — первым клубом из топ-6, обыгранным "ирисками" при Силве.



Игра "Арсенала" также в последнее время заслуживает положительных отзывов, а результаты "канониров" позволяют им считаться фаворитами гонки за места в топ-4 с учетом также достаточно комфортного календаря на финише. Но игра с "Эвертоном" будет сложным испытанием для "канониров", так как "ириски" сейчас действительно хороши и способны создать максимально некомфортные условия на поле для полузащиты "Арсенала".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл восемь из девяти последних встреч с "Эвертоном" во всех соревнованиях;

- "Канониры" забивали как минимум дважды в девяти из 10 последних матчей с "Эвертоном" во всех турнирах;

- "Арсенал" выигрывал и первый тайм, и весь матч в пяти из шести последних поединков в Премьер-Лиге;

- в пяти из шести последних домашних матчей "Эвертона" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- но в пяти из шести последних встреч этих команд был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 1:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Домашняя форма "Арсенала" великолепна — именно поэтому они находятся в топ-4, но на выезде их результат только 10-й в лиге. Это будет сложное испытание для "канониров". "Эвертон" в последнее время прибавил, и сейчас у них очень острые зубы. Во второй половине своего последнего домашнего матча, выигранного у "Челси" 2:0, они делали ровно то, что нужно против сильного соперника. Поклонники "ирисок" будут требовать повторения того результата, и если игроки смогут выдать такой же матч, они победят и "Арсенал".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Пол Мерсон



"Это большой матч. Пять из оставшихся семи матчей "Арсенал" сыграет на выезде, и я думаю, они могут позволить себе поражение только в одной игре, если хотят финишировать в топ-4. Если вы проиграете уже первую из семи оставшихся, окажетесь под давлением. "Эвертон" обыграл "Вест Хэм" на прошлой неделе, и если бы не Лукаш Фабиански, я не знаю, каким был бы там счет. Но я не забыл, как слабо "Эвертон играл против "Челси" в первом тайме предыдущего матча. Если они выдадут нечто подобное, "Арсенал" обескуражит их".



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



УОТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Воскресенье, 7 апреля, 18:00 (Кубок Англии)



"Уотфорд" и "Вулверхэмптон" своей игрой в этом сезоне заслужили попадание в финал Кубка Англии, но туда пройдет лишь один из крепких середнячков, ставших открытиями этого чемпионата. Обе команды находятся в хорошей форме, но "Вулверхэмптон" чаще обыгрывает топ-клубы, и две победы над "Манчестер Юнайтед" должны придать "волкам" уверенности перед встречей с "Уотфордом". "Вулверхэмптон" кажется более интересным участником финала Кубка Англии, чем "Уотфорд", но на "Уэмбли" победит сильнейший, и не исключено — не в основное время матча.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" выиграл четыре последних матча в Кубке Англии, а "Вулверхэмптон" — три;

- в пяти из шести последних матчей "волков" в Кубке Англии был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- Все три своих последних победы в Кубке Англии "Вулверхэмптон" одержал с разницей в один мяч.



Прогноз Who Scored: 1:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 2.5 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Глядя на оба клуба, вышедших в полуфинал Кубка Англии, видишь позитивные моменты. Они проводят очень хороший сезон, находятся в восьмерке и попытаются закрепить успех, прорвавшись в финал Кубка Англии. Меня впечатлил в этом сезону Нуну, менеджер "волков". У них, конечно, больше ресурсов, чем у "Уотфорда", но мне нравится последовательность Нуну, который никогда не меняет своего поведения после поражения. Я думаю, матч будет равным, и не удивлюсь, если дело дойдет до пробития пенальти. Но мой фаворит — "Вулверхэмптон".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1 и победа "Вулверхэмптона" по пенальти



Пол Мерсон



"Я просто хочу поддержать "Уотфорд" в этой игре, но матч обещает быть интересным. Я смотрел "Уотфорд" против "Манчестер Юнайтед" в прошлые выходные и скажу, что им не повезло. Они заслуживали как минимум ничью в той игре. "Уотфорд" — сбалансированная команда. У них есть талантливые игроки, но также это физически сильная команда. У них есть Деулофеу, Роберто Перейра, Абдулай Дукуре и Трой Дини. "Волки" добились победы над МЮ в середине недели, но им как раз повезло тогда. Я думаю, "Уотфорд" сохранил чуть больше сил, и это скажется в их пользу".



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru