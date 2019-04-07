Бербатов: "Новый стадион не сыграет за "Тоттенхэм" против "Сити"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов сомневается, что новый стадион станет большим преимуществом для "шпор" в противостоянии с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

Уже в ближайший вторник "горожане" прибудут на новую 62-тысячную арену "шпор", чтобы сыграть первый четвертьфинальный матч элитного европейского турнира.



В преддверии этого матча со стороны "Тоттенхэма" раздается много возгласов о том, что новый стадион придаст импульс команде на остаток сезона, однако Бербатов советует "шпорам" на это особо не надеяться.



"Плохая новость для "Тоттенхэма" в том, что, хотя их новый стадион и прекрасен, он не сыграет за них матч против "Манчестер Сити", который является фаворитом Лиги Чемпионов".



"На новом стадионе будет отличная атмосфера, но ты не можешь зависеть от стадиона и ожидать, что он сделает работу за тебя".



"Все расклады указывают, что у "шпор" не так много шансов, но вспомните матч на "Уэмбли" ранее в этом сезоне — "Тоттенхэм", пожалуй, наиграл на ничью, поэтому я не могу списывать их со счетов здесь".



"Я правда думаю, что "шпоры" будут играть на победу дома, чтобы создать себе задел перед ответным матчем".



"Поле здесь идеально, чтобы обе команды играл в пас, а верх, как обычно, возьмет та команда, которая совершит меньше ошибок".



"Это будет практически матч Премьер-Лиги между командам, которые очень хорошо знают друг друга. Я уже говорил это прежде: единственным отличием здесь будет гимн перед матчем", — сообщил Бербатов Betfair.