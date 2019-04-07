Бербатов: "Новый стадион не сыграет за "Тоттенхэм" против "Сити"

Тоби Алдервейрелд и Серхио Агуэро Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов сомневается, что новый стадион станет большим преимуществом для "шпор" в противостоянии с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

Уже в ближайший вторник "горожане" прибудут на новую 62-тысячную арену "шпор", чтобы сыграть первый четвертьфинальный матч элитного европейского турнира.

В преддверии этого матча со стороны "Тоттенхэма" раздается много возгласов о том, что новый стадион придаст импульс команде на остаток сезона, однако Бербатов советует "шпорам" на это особо не надеяться.

"Плохая новость для "Тоттенхэма" в том, что, хотя их новый стадион и прекрасен, он не сыграет за них матч против "Манчестер Сити", который является фаворитом Лиги Чемпионов".

"На новом стадионе будет отличная атмосфера, но ты не можешь зависеть от стадиона и ожидать, что он сделает работу за тебя".

"Все расклады указывают, что у "шпор" не так много шансов, но вспомните матч на "Уэмбли" ранее в этом сезоне — "Тоттенхэм", пожалуй, наиграл на ничью, поэтому я не могу списывать их со счетов здесь".

"Я правда думаю, что "шпоры" будут играть на победу дома, чтобы создать себе задел перед ответным матчем".

"Поле здесь идеально, чтобы обе команды играл в пас, а верх, как обычно, возьмет та команда, которая совершит меньше ошибок".

"Это будет практически матч Премьер-Лиги между командам, которые очень хорошо знают друг друга. Я уже говорил это прежде: единственным отличием здесь будет гимн перед матчем", — сообщил Бербатов Betfair.


Метки Бербатов, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 00:05

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  1. makeewadim 07.04.2019 00:22 # makeewadim
    Скорей футболисты забьют в свои ворота, чем мс забьёт

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  2. dannylucker 07.04.2019 00:06 # dannylucker
    потная катка ожидается!

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