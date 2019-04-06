Гвардиола: "Чудо, что мы до сих пор сражаемся за все трофеи"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что участие его команды в борьбе за все трофеи на данной стадии сезона само по себе является чудом.

Победа 1:0 над "Брайтоном" в субботу позволила "горожанам" выйти в финал Кубка Англии и стать еще на шаг ближе к цели, которая прежде не покорялась никому — покеру.



Гвардиола очень доволен тем, как его команда держит себя в тонусе, особенно после чемпионства в прошлом сезоне, и считает, что "Сити" уже заслуживает большой похвалы.



"Сделать покер — это всегда практически невозможно. Тот факт, что к данной стадии сезона мы все еще сражаемся в каждом из соревнований, сам по себе является чудом. И это приятно".



"Обычно, когда тебе удается набрать 100 очков, то никто не может это повторить, и в следующем сезоне ты склонен становиться чуть высокомерным и самоуверенным. Однако мы этого не допускаем, и то, что игроки сделали до сих пор, невероятно".



"Это был тяжелый матч, "Брайтон" оборонялся невероятно хорошо, и они очень хорошо организованы. Это было тяжело по многим причинам, но я рад оказаться в финале и продолжить борьбу на всех фронтах", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.