Гвардиола: "Чудо, что мы до сих пор сражаемся за все трофеи"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что участие его команды в борьбе за все трофеи на данной стадии сезона само по себе является чудом.

Победа 1:0 над "Брайтоном" в субботу позволила "горожанам" выйти в финал Кубка Англии и стать еще на шаг ближе к цели, которая прежде не покорялась никому — покеру.

Гвардиола очень доволен тем, как его команда держит себя в тонусе, особенно после чемпионства в прошлом сезоне, и считает, что "Сити" уже заслуживает большой похвалы.

"Сделать покер — это всегда практически невозможно. Тот факт, что к данной стадии сезона мы все еще сражаемся в каждом из соревнований, сам по себе является чудом. И это приятно".

"Обычно, когда тебе удается набрать 100 очков, то никто не может это повторить, и в следующем сезоне ты склонен становиться чуть высокомерным и самоуверенным. Однако мы этого не допускаем, и то, что игроки сделали до сих пор, невероятно".

"Это был тяжелый матч, "Брайтон" оборонялся невероятно хорошо, и они очень хорошо организованы. Это было тяжело по многим причинам, но я рад оказаться в финале и продолжить борьбу на всех фронтах", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2019 23:00

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  1. bes-ter 06.04.2019 23:58 # bes-ter
    Молодцы!!! Ждем финала!

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  2. gandalf 06.04.2019 23:17 # gandalf
    КОРОЛЬ!

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  3. sisyazavr 06.04.2019 23:14 # sisyazavr
    Молодцы.

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  4. griezmann 06.04.2019 23:13 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. mancityman 06.04.2019 23:04 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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