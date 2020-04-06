У "Кристал Пэлас" нет предложений по Ван-Биссаке

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что большие клубы пока не пытались купить защитника Аарона Ван-Биссаку.

Согласно слухам, Ван-Биссака входит в число трансферных целей "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Баварии". Эти спекуляции только набирают обороты с приближением лета, однако пока у "орлов" нет конкретных предложений.



"Всегда сложно сказать, могут ли такого рода спекуляции вскружить игроку голову. Я не верю, что у нас есть какие-либо предложения насчет него, и я по-прежнему считаю все это лишь спекуляциями".



"Не могу сказать, что я удивлен интересом к нему со стороны больших клубов. Думаю, он играет так хорошо, и впереди у него невероятное будущее".



"Но у него есть четырехлетний контракт, и когда мы подписывали этот контракт, то просили провести здесь все это время. По его игре или поведению я не вижу никаких намеков на то, что он задумался о переменах".



"Но если ситуация перейдет от спекуляций к конкретным предложениям, тогда клуб должен будет решить. В данный же момент переживать не о чем", — цитирует Ходжсона Goal.