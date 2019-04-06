Габриэль Жезус вывел "Сити" в финал Кубка Англии
Гол Габриэля Жезуса уже на четвертой минуте обеспечил "Манчестер Сити" минимальную победу над "Брайтоном", а вместе с ней выход в финал Кубка Англии.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола нашел возможность поменять сразу семерых полевых игроков относительно комфортной победы 2:0 над "Кардиффом". Впервые за несколько месяцев в старте вышел Бенжамен Менди. Серхио Агуэро к субботе так и не восстановился.
"Чайки", как и можно было ожидать, выставили свой сильнейший на данный момент состав с 35-летним Гленном Мюрреем на острие.
Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на четвертой минуте, первым же ударом в створ. Кевин Де Брюйне классно прострелил на линию вратарской, а Габриэль Жезус пробил в падении головой — 1:0.
Открыв счет, "Сити" продолжил контролировать игру, но явно никуда не спешил и просто держал мяч у себя. Когда стрелка достигла получасовой отметки, Кайл Уолкер головой боднул Алирезу Джаханбакша, однако рефери Энтони Тэйлор, прибегнув к помощи VAR, не стал удалять защитника "горожан".
В конце концов Уолкер покинул поле — Гвардиола решил не выпускать Кайла на второй тайм, заменив англичанина от греха на Данило.
А на 54-й минуте "Брайтон" создал свой первый по-настоящему опасный момент. Шейн Даффи выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и пробил, однако Эмерик Лапорт остановил мяч на линии ворот. Находившийся поблизости Мюррей оказался недостаточно расторопен, от чего схватился за голову.
"Сити" правильно отреагировал на момент "чаек", активизировавшись и принявшись оказывать давление. На 64-й минуте Рахим Стерлинг заставил голкипера "Брайтона" Мэта Райана совершить классный сейв в прыжке.
Воплотить свое игровое преимущество во второй гол "горожанам" никак не удавалось, а потому ближе к концовке матча игра стала становиться нервной. "Брайтон" из последних сил пытался уйти от поражения, но не смог.
"Сити" победил и стал еще на шаг ближе к покеру. Эту победу не назовешь яркой, что вполне объяснимо — по своему духу и сути это был матч на вылет, поэтому "горожане" отлично осознавали цену ошибки.
"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 1:0 (1:0)
Гол: Жезус 4.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Данило 45), Отаменди, Лапорт, Менди (Стоунс 79), Де Брюйне (Фернандиньо 65), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.
"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Нокар, Стивенс, Проппер, Джаханбакш (Искьердо 70), Биссума (Локадия 82), Мюррей (Андоне 66).
Предупреждения: Уолкер, Данило — Джаханбакш, Данк.
06.04.2019 21:25
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Последние комментарии:
Пута и судейки наротировали друг другу
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Ну это летал для Атлетико
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Ну что, если и после сегодняшнего (очередного) "трюка" люди продолжать обвинять Конте за выброс Косты, то они либо дебилы, либо гнилые тролли.
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КОРОЛИ!!!
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Жесть, слава Богу не смотрел это УБЛЮДСТВО. Фаны МС - хуй сосите.
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Короче, расклады такие. Осталось 5 матчей, прогнозирую что Ливерпульные победят 3 раза и еще 2 раза подобосрутся - либо проиграют, либо ничейка.
В любом случае они станут первой командой в истории АПЛ набравшей 90+ очков и все равно не ставшей чемпионами. Боже, ну какие же лузера, это же такое клеймо на всю жизнь, ну просто смешно. Пыжились пыжились, порвали всю жопу себе и все равно остались ни с чем.
Ливерпуль это как 30-летний девственник который всю жизнь страдал от недостатка тян, наконец-то взял на последние деньги новый порш напрокат, подцепил на нем подвыпившую топ-модель, привел ее в отель, та уже вся готова, а у него не встал. И она пошла к альфачу-хачу в соседний номер. Вхахахаха!
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Когда появляются дети одного телевизора в доме мало, особенно когда они ещё мелкие не станешь же ты убирать мультики и ставить свой футбол, там акулёнок и другие муз мульты целыми днями играет, что уже выучиваешь их всех, а футбол подождёт, во всяком случае до 10 ночи.
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Ну что Кавтинья, комоне.
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Тэйлор - зарешал, не зря его выпустили в основе
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В тренеровочном режиме прошли. Сейчас то что надо. Едем дальше.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Гвардиола опять наротировал рефери
Чистая красная Лолкеру!
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Со жребием Королям конечно повезло, но тем интереснее бцдет дальше
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Молодци, на легко прошли полуфинал и вышли в финал! Что и нужно было, не растрачивая сил так как месяц будет очень тяжелый.
Come on, City!!!
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с проходкой всех!
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С форой полтора на Брайтон зашло со свистом. Учитесь у бати.
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Че мандавошек опять судейка протащил в финал?
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• Статистика матча:
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 13 - 5
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 13 - 7
Созданные шансы: 9 - 4
Большие шансы: 2 - 0
Передачи: 551 - 194
Точность передач: 89% - 75%
Неплохой матч провела команда, если учесть, что играла в эконом режиме.
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а колбасу на фапле посадил на страпон
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КОРОЛИ!!!
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• Габи Жезус в Кубке Англии:
6 матчей
3 гола
3 ассиста
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