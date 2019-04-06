Габриэль Жезус вывел "Сити" в финал Кубка Англии

Гол Габриэля Жезуса уже на четвертой минуте обеспечил "Манчестер Сити" минимальную победу над "Брайтоном", а вместе с ней выход в финал Кубка Англии.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола нашел возможность поменять сразу семерых полевых игроков относительно комфортной победы 2:0 над "Кардиффом". Впервые за несколько месяцев в старте вышел Бенжамен Менди. Серхио Агуэро к субботе так и не восстановился.



"Чайки", как и можно было ожидать, выставили свой сильнейший на данный момент состав с 35-летним Гленном Мюрреем на острие.



Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на четвертой минуте, первым же ударом в створ. Кевин Де Брюйне классно прострелил на линию вратарской, а Габриэль Жезус пробил в падении головой — 1:0.



Открыв счет, "Сити" продолжил контролировать игру, но явно никуда не спешил и просто держал мяч у себя. Когда стрелка достигла получасовой отметки, Кайл Уолкер головой боднул Алирезу Джаханбакша, однако рефери Энтони Тэйлор, прибегнув к помощи VAR, не стал удалять защитника "горожан".



В конце концов Уолкер покинул поле — Гвардиола решил не выпускать Кайла на второй тайм, заменив англичанина от греха на Данило.



А на 54-й минуте "Брайтон" создал свой первый по-настоящему опасный момент. Шейн Даффи выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и пробил, однако Эмерик Лапорт остановил мяч на линии ворот. Находившийся поблизости Мюррей оказался недостаточно расторопен, от чего схватился за голову.



"Сити" правильно отреагировал на момент "чаек", активизировавшись и принявшись оказывать давление. На 64-й минуте Рахим Стерлинг заставил голкипера "Брайтона" Мэта Райана совершить классный сейв в прыжке.



Воплотить свое игровое преимущество во второй гол "горожанам" никак не удавалось, а потому ближе к концовке матча игра стала становиться нервной. "Брайтон" из последних сил пытался уйти от поражения, но не смог.



"Сити" победил и стал еще на шаг ближе к покеру. Эту победу не назовешь яркой, что вполне объяснимо — по своему духу и сути это был матч на вылет, поэтому "горожане" отлично осознавали цену ошибки.



"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 1:0 (1:0)



Гол: Жезус 4.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Данило 45), Отаменди, Лапорт, Менди (Стоунс 79), Де Брюйне (Фернандиньо 65), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.



"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Нокар, Стивенс, Проппер, Джаханбакш (Искьердо 70), Биссума (Локадия 82), Мюррей (Андоне 66).



Предупреждения: Уолкер, Данило — Джаханбакш, Данк.