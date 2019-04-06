Габриэль Жезус вывел "Сити" в финал Кубка Англии

Габриэль Жезус Гол Габриэля Жезуса уже на четвертой минуте обеспечил "Манчестер Сити" минимальную победу над "Брайтоном", а вместе с ней выход в финал Кубка Англии.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола нашел возможность поменять сразу семерых полевых игроков относительно комфортной победы 2:0 над "Кардиффом". Впервые за несколько месяцев в старте вышел Бенжамен Менди. Серхио Агуэро к субботе так и не восстановился.

"Чайки", как и можно было ожидать, выставили свой сильнейший на данный момент состав с 35-летним Гленном Мюрреем на острие.

Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на четвертой минуте, первым же ударом в створ. Кевин Де Брюйне классно прострелил на линию вратарской, а Габриэль Жезус пробил в падении головой — 1:0.

Открыв счет, "Сити" продолжил контролировать игру, но явно никуда не спешил и просто держал мяч у себя. Когда стрелка достигла получасовой отметки, Кайл Уолкер головой боднул Алирезу Джаханбакша, однако рефери Энтони Тэйлор, прибегнув к помощи VAR, не стал удалять защитника "горожан".

В конце концов Уолкер покинул поле — Гвардиола решил не выпускать Кайла на второй тайм, заменив англичанина от греха на Данило.

А на 54-й минуте "Брайтон" создал свой первый по-настоящему опасный момент. Шейн Даффи выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и пробил, однако Эмерик Лапорт остановил мяч на линии ворот. Находившийся поблизости Мюррей оказался недостаточно расторопен, от чего схватился за голову.

"Сити" правильно отреагировал на момент "чаек", активизировавшись и принявшись оказывать давление. На 64-й минуте Рахим Стерлинг заставил голкипера "Брайтона" Мэта Райана совершить классный сейв в прыжке.

Воплотить свое игровое преимущество во второй гол "горожанам" никак не удавалось, а потому ближе к концовке матча игра стала становиться нервной. "Брайтон" из последних сил пытался уйти от поражения, но не смог.

"Сити" победил и стал еще на шаг ближе к покеру. Эту победу не назовешь яркой, что вполне объяснимо — по своему духу и сути это был матч на вылет, поэтому "горожане" отлично осознавали цену ошибки.

"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 1:0 (1:0)

Гол: Жезус 4.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Данило 45), Отаменди, Лапорт, Менди (Стоунс 79), Де Брюйне (Фернандиньо 65), Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.

"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Нокар, Стивенс, Проппер, Джаханбакш (Искьердо 70), Биссума (Локадия 82), Мюррей (Андоне 66).

Предупреждения: Уолкер, Данило — Джаханбакш, Данк.


Метки Брайтон, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. wilegend 06.04.2019 22:21 # wilegend
    Пута и судейки наротировали друг другу

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  2. wilegend 06.04.2019 22:20 # wilegend
    Ну это летал для Атлетико

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  3. idel 06.04.2019 22:17 # idel
    Ну что, если и после сегодняшнего (очередного) "трюка" люди продолжать обвинять Конте за выброс Косты, то они либо дебилы, либо гнилые тролли.

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  4. phil-neville 06.04.2019 22:12 # phil-neville
    КОРОЛИ!!!

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  5. only--liverpool 06.04.2019 22:06 # only--liverpool
    Жесть, слава Богу не смотрел это УБЛЮДСТВО. Фаны МС - хуй сосите.

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  6. superglor 06.04.2019 21:57 # superglor
    Короче, расклады такие. Осталось 5 матчей, прогнозирую что Ливерпульные победят 3 раза и еще 2 раза подобосрутся - либо проиграют, либо ничейка.

    В любом случае они станут первой командой в истории АПЛ набравшей 90+ очков и все равно не ставшей чемпионами. Боже, ну какие же лузера, это же такое клеймо на всю жизнь, ну просто смешно. Пыжились пыжились, порвали всю жопу себе и все равно остались ни с чем.

    Ливерпуль это как 30-летний девственник который всю жизнь страдал от недостатка тян, наконец-то взял на последние деньги новый порш напрокат, подцепил на нем подвыпившую топ-модель, привел ее в отель, та уже вся готова, а у него не встал. И она пошла к альфачу-хачу в соседний номер. Вхахахаха!

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  7. ian 06.04.2019 21:56 # ian
    Когда появляются дети одного телевизора в доме мало, особенно когда они ещё мелкие не станешь же ты убирать мультики и ставить свой футбол, там акулёнок и другие муз мульты целыми днями играет, что уже выучиваешь их всех, а футбол подождёт, во всяком случае до 10 ночи.

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  8. slash-lfc 06.04.2019 21:41 # slash-lfc
    Ну что Кавтинья, комоне.

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  9. vals1702 06.04.2019 21:37 # vals1702
    Тэйлор - зарешал, не зря его выпустили в основе

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  10. mc-od 06.04.2019 21:37 # mc-od
    В тренеровочном режиме прошли. Сейчас то что надо. Едем дальше.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  11. fowler9 06.04.2019 21:36 # fowler9
    Гвардиола опять наротировал рефери
    Чистая красная Лолкеру!

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  12. master-fakaster 06.04.2019 21:34 # master-fakaster
    Со жребием Королям конечно повезло, но тем интереснее бцдет дальше

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  13. arhangel777 06.04.2019 21:34 # arhangel777
    Молодци, на легко прошли полуфинал и вышли в финал! Что и нужно было, не растрачивая сил так как месяц будет очень тяжелый.
    Come on, City!!!

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  14. dannylucker 06.04.2019 21:33 # dannylucker
    с проходкой всех!

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  15. brown-ale 06.04.2019 21:31 # brown-ale
    С форой полтора на Брайтон зашло со свистом. Учитесь у бати.

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  16. slash-lfc 06.04.2019 21:31 # slash-lfc
    Че мандавошек опять судейка протащил в финал?

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  17. griezmann 06.04.2019 21:29 # griezmann
    • Статистика матча:

    Владение мячом: 70% - 30%
    Удары: 13 - 5
    Удары в створ: 4 - 2
    Фолы: 13 - 7
    Созданные шансы: 9 - 4
    Большие шансы: 2 - 0
    Передачи: 551 - 194
    Точность передач: 89% - 75%

    Неплохой матч провела команда, если учесть, что играла в эконом режиме.

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  18. kukuruzzo 06.04.2019 21:29 # kukuruzzo
    а колбасу на фапле посадил на страпон

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  19. mancityman 06.04.2019 21:29 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  20. griezmann 06.04.2019 21:29 # griezmann
    • Габи Жезус в Кубке Англии:

    6 матчей
    3 гола
    3 ассиста

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