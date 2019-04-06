"Эвертон" может заработать на переходе Лукаку в "Интер"

"Эвертон" сможет заработать 5 миллионов фунтов, если нападающий Ромелу Лукаку покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

На текущей неделе агент игрока сборной Бельгии Федерико Пасторелло заявил, что его клиент жаждет попробовать себя в различных клубах и различных лигах, допустив уход Лукаку из "Юнайтед" уже грядущим летом.



Также Пасторелло назвал итальянскую Серию А в качестве возможного направления для Лукаку, и The Telegraph стало известно, что такой вариант у Ромелу действительно имеется — в услугах 25-летнего нападающего заинтересован "Интер".



После окончания этого сезона "Интер" собирается пригласить Антонио Конте на место своего главного тренера Лучано Спаллетти. Конте в свою очередь может предложить Лукаку, которым он интересовался еще в период работы с "Челси", заменить опального Мауро Икарди.



Большим бенефициаром отъезда Лукаку с "Олд Траффорд" может стать "Эвертон", который в 2017 году продал Ромелу в "Юнайтед" за 75 млн. фунтов и сохранил право на бонус в 5 млн. фунтов, если игрок продлит свой контракт или будет перепродан "красными дьяволами".



Добавим, после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" основным центральным нападающим команды стал Маркус Рэшфорд, из-за чего игровое время Лукаку заметно снизилось.