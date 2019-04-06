"Челси" по-прежнему хочет за Азара более 100 миллионов фунтов

"Челси" по-прежнему хочет получить от "Реала" более 100 миллионов фунтов за плеймейкера Эдена Азара.

Сегодня утром испанская газета Marca сообщила, что "Челси", "Реал" и Азар близки к договоренности и могут заключить сделку в ближайшие дни.



Изданию The Independent стало известно от своих источников из обоих клубов, что переезд Эдена в Мадрид действительно выглядит вероятным, однако "Челси" не собирается идти на уступки в процессе переговоров, и компромисс вовсе не так близок.



Если Эден и покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, то только за сумму свыше 100 млн. фунтов, несмотря на истекающий в следующем году контракт. "Челси" был вынужден установить столь высокую цену, поскольку из-за трансферного запрета не может купить игрока на замену Азару.



Добавим, в данный момент у "Челси" и "Реала" остаются существенные разногласия относительно стоимости Азара, потому что изначально президент Королевского клуба Флорентино Перес надеялся подписать 28-летнего бельгийца ровно за 100 млн. евро (86 млн. фунтов).