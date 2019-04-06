"Лестер" поднялся на седьмое место в Премьер-Лиге

Разгромная победа над "Хаддерсфилдом" со счетом 1:4 позволила "Лестеру" выйти на седьмое место в Премьер-Лиги.

На протяжении последних недель борьбу за звание лучшей команды за пределами топ-6 — а также за возможную путевку в Лигу Европы — вели "Вулверхэмптон" и "Уотфорд".



Однако после назначения своим главным тренером Бредана Роджерса "лисам" удалось вступить в эту борьбу — победа в гостях у "терьеров", уже оформивших вылет из Премьер-Лиги, стала для "Лестера" четвертой подряд.



Эта победа не далась "Лестеру" легко, хотя и получилась абсолютно заслуженной. "Лисы" открыли счет усилиями Юри Тилеманса в первом тайме, а в начале второго Джейми Варди удвоил счет, однако очень скоро Аарон Муй реализовал пенальти и вернул игре интригу. Развязка наступила в концовке, когда отличились Джеймс Мэддисон и все тот же Варди — 1:4.



Добавим, преимущество "лис" над "волками" выражается лишь лучшей разницей мячей, но при этом команда Роджерса сыграла на матч больше.



"Хаддерсфилд" — "Лестер". Отчет о матче