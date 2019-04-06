"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Родри

"Манчестер Сити" готов выплатить 70 миллионов фунтов евро (60 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте полузащитника "Атлетико" Родри.

Как известно, приобретение центрального полузащитника является одним из главных приоритетов для "горожан" на грядущее лето. Клуб с "Этихад" давно пытается найти игрока на эту позицию, но Фреда, Жоржиньо и Френки Де Йонга последовательно упустил.



По информации Goal, теперь чемпионы Премьер-Лиги нацелились на 22-летнего Родри. В минувший вторник спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн лично приезжал просматривать игрока сборной Испании в матче против "Жироны".



В данный момент Родри является целью номер один для "Сити" по укреплению центра поля, а в качестве запасных вариантов "горожане" рассматривают Танги Ндомбеле из "Лиона" и Нголо Канте из "Челси". А вот Деклан Райс из "Вест Хэма" Хосепу Гвардиоле не интересен.