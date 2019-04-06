"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Родри
"Манчестер Сити" готов выплатить 70 миллионов фунтов евро (60 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте полузащитника "Атлетико" Родри.
Как известно, приобретение центрального полузащитника является одним из главных приоритетов для "горожан" на грядущее лето. Клуб с "Этихад" давно пытается найти игрока на эту позицию, но Фреда, Жоржиньо и Френки Де Йонга последовательно упустил.
По информации Goal, теперь чемпионы Премьер-Лиги нацелились на 22-летнего Родри. В минувший вторник спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн лично приезжал просматривать игрока сборной Испании в матче против "Жироны".
В данный момент Родри является целью номер один для "Сити" по укреплению центра поля, а в качестве запасных вариантов "горожане" рассматривают Танги Ндомбеле из "Лиона" и Нголо Канте из "Челси". А вот Деклан Райс из "Вест Хэма" Хосепу Гвардиоле не интересен.
06.04.2019 18:00
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срать они хотели на ФФП. Занесут бабло - и снова на миллиард закупятся
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охуевшие твари
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Я скажу так: ,, ЗАЛУ,ПУ вам на воротник, залу,пульские сосовзеры". Сити клал, кладет,и будет класть на ФФП, ведь мы же КОРОЛИ!!! ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ! ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ!!! Ахххаххахх. Родри кста, очень неплохой опорник - Молодой, крепкий, с пасом...такой Бускетс качок. Годный короче для АПЛ.
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А вот Деклан Райс из "Вест Хэма" Хосепу Гвардиоле не интересен.
НУ ПЕП НЕ ТУПОЙ ЖЕ, НАФИГ ЭТОТ ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ БРЕВНО
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Про баньку потенциальную забыли уже?
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для этой петушни есть ффп или как?
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Канте бы купить. Не только чемпик, все можно не начинать.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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в итоге банан на пару лет получат.
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