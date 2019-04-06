"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Родри

Родри "Манчестер Сити" готов выплатить 70 миллионов фунтов евро (60 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте полузащитника "Атлетико" Родри.

Как известно, приобретение центрального полузащитника является одним из главных приоритетов для "горожан" на грядущее лето. Клуб с "Этихад" давно пытается найти игрока на эту позицию, но Фреда, Жоржиньо и Френки Де Йонга последовательно упустил.

По информации Goal, теперь чемпионы Премьер-Лиги нацелились на 22-летнего Родри. В минувший вторник спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн лично приезжал просматривать игрока сборной Испании в матче против "Жироны".

В данный момент Родри является целью номер один для "Сити" по укреплению центра поля, а в качестве запасных вариантов "горожане" рассматривают Танги Ндомбеле из "Лиона" и Нголо Канте из "Челси". А вот Деклан Райс из "Вест Хэма" Хосепу Гвардиоле не интересен.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 06.04.2019 19:01 # vals1702
    срать они хотели на ФФП. Занесут бабло - и снова на миллиард закупятся

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  2. only--liverpool 06.04.2019 18:52 # only--liverpool
    охуевшие твари

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  3. mcfc-fantactic 06.04.2019 18:50 # mcfc-fantactic
    Я скажу так: ,, ЗАЛУ,ПУ вам на воротник, залу,пульские сосовзеры". Сити клал, кладет,и будет класть на ФФП, ведь мы же КОРОЛИ!!! ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ! ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ!!! Ахххаххахх. Родри кста, очень неплохой опорник - Молодой, крепкий, с пасом...такой Бускетс качок. Годный короче для АПЛ.

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  4. silva77 06.04.2019 18:45 # silva77
    А вот Деклан Райс из "Вест Хэма" Хосепу Гвардиоле не интересен.

    НУ ПЕП НЕ ТУПОЙ ЖЕ, НАФИГ ЭТОТ ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ БРЕВНО

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  5. iskander8sg 06.04.2019 18:38 # iskander8sg
    Про баньку потенциальную забыли уже?

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  6. valiverpool 06.04.2019 18:34 # valiverpool
    для этой петушни есть ффп или как?

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  7. mc-od 06.04.2019 18:22 # mc-od
    Канте бы купить. Не только чемпик, все можно не начинать.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  8. alexomck 06.04.2019 18:03 # alexomck
    в итоге банан на пару лет получат.

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