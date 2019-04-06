Бернарду Силва: "Сити" способен на покер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва убежден, что его команде по силам оформить покер в этом сезоне.

Уже выиграв Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии. В каждом из этих трех оставшихся соревнований "Сити" считается одним из главных фаворитов, если не самым главным.



В преддверии полуфинала Кубка Англии против "Брайтона" на "Уэмбли" Силва признал, что перед его командой стоит невероятно сложная задача. Однако Бернарду верит, что историческое достижение возможно.



"До сих пор мы словно живем в сказке. Сделанное нами до сих пор в этом сезоне весьма впечатляет, но это не будет ничего значить, если мы не финишируем великолепно".



"Мы можем все выиграть, а можем все проиграть. Мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Конечно, я хочу их все, как и каждый в нашей команде. Если бы мы не будем в это верить, мы их не получим. Мы должны верить, что способны выиграть их все".



"Мы знаем, что это очень сложно, и никому прежде это не удавалось. Думаю, мы способны на это, учитывая мастерство этой команды и персонала и болельщиков позади нас. Хотя, конечно, это будет непросто".



"Давление — это хорошая вещь. Если ты играешь под давлением, значит ты сражаешься за высокие цели. Давление должно подстегивать тебя, чтобы играть как можно лучше", — сообщил Силва Football Focus.