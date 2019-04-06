Эмери хочет покупать игроков вроде Ван Дейка
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет покупать игроков, влияющих на игру команды по примеру защитника Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".
Возглавив "канониров" прошлым летом, Эмери вынужден работать с весьма ограниченным трансферным бюджетом — например, в январе у Унаи вообще не было денег для покупок.
Естественно, "Арсенал" не может потратить 75 миллионов фунтов на одного игрока, как это сделал "Ливерпуль" в случае с Ван Дейком, однако Эмери все равно надеется отыскать футболистов, которые бы усилили команду.
"Думаю, мы можем стать лучше, тратя деньги на приглашение игроков. В прошлом наш клуб был великолепен в этом отношении, просматривая игроков, находя и подписывая талантливую молодежь, а также развивая своих игроков из академии".
"Я очень уважаю работу нашего клуба в плане развития игроков из академии. Я тоже хочу развивать игроков здесь — давать им возможность прогрессировать и добиваться чего-нибудь в таком большом клубе, как "Арсенал".
"Также мы можем покупать игроков из других команд, которые бы пришли сюда и повлияли на нашу игру — примерно как Ван Дейк повлиял на игру "Ливерпуля", — сообщил Эмери Goal.
06.04.2019 16:00
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Лучше купите Ловрена, он вице-чемпион мира.
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Ахахаха какие мы наивные
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Ага, знаем мы это "можно мне такое же, только дешевле".
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Купят тебе очередного папастаплжолуписа
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