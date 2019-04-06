Игроки "Ливерпуля" проголосуют за Стерлинга как за Игрока Года

Футболисты "Ливерпуля" договорились отдать свои голоса за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга как за Игрока Года.

Как известно, двумя основными претендентами на главную индивидуальную награду в английском футболе — звание Игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) — являются Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити".



Поскольку сезон вступил в свою заключительную стадию, PFA уже рассылает бюллетени для голосования. При этом игрокам запрещено отдавать голоса за своих партнеров по команде.



Чтобы помочь Ван Дейку получить этот приз, игроки "Ливерпуля" договорились проголосовать за наиболее достойного кандидата, кроме Агуэро. Таким образом, выбор "красных" пал на своего бывшего одноклубника Стерлинга, сообщает Daily Mail.



Добавим, что подобного рода интриги являются обычным делом. Как-то экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что в 2006 году попросил своих партнеров по команде проголосовать за любого, кроме Тьерри Анри и Фрэнка Лэмпарда, чтобы помочь Стивену Джеррарду, в итоге и ставшему Игроком Года.