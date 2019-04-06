Игроки "Ливерпуля" проголосуют за Стерлинга как за Игрока Года

Рахим Стерлинг Футболисты "Ливерпуля" договорились отдать свои голоса за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга как за Игрока Года.

Как известно, двумя основными претендентами на главную индивидуальную награду в английском футболе — звание Игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) — являются Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити".

Поскольку сезон вступил в свою заключительную стадию, PFA уже рассылает бюллетени для голосования. При этом игрокам запрещено отдавать голоса за своих партнеров по команде.

Чтобы помочь Ван Дейку получить этот приз, игроки "Ливерпуля" договорились проголосовать за наиболее достойного кандидата, кроме Агуэро. Таким образом, выбор "красных" пал на своего бывшего одноклубника Стерлинга, сообщает Daily Mail.

Добавим, что подобного рода интриги являются обычным делом. Как-то экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что в 2006 году попросил своих партнеров по команде проголосовать за любого, кроме Тьерри Анри и Фрэнка Лэмпарда, чтобы помочь Стивену Джеррарду, в итоге и ставшему Игроком Года.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2019 15:00

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  1. januzaj00 06.04.2019 15:19 # januzaj00
    Ввд, открывай ротик, летит струйка

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  2. scouser2005 06.04.2019 15:08 # scouser2005
    Если оценивать по такому критерию как "Поезность для своей команды", то ВВД безусловно предпочтительнее, чем Агуэро.

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  3. vyrentz 06.04.2019 15:01 # vyrentz
    Станет Стерлинг и будет орэо

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