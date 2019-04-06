Эдди Хау допускает продажу Фрэйзера

Наставник "Борнмута" Эдди Хау признал, что не уверен насчет будущего вингера Райана Фрэйзера, которого называют трансферной целью "Арсенала".

Фрэйзер является ключевым игроком "вишенок" в этом сезоне, отметившись шестью голами и 10 результативными передачами в рамках Премьер-Лиги. Райан — третий лучший ассистент дивизиона после Эдена Азара (12) из "Челси" и Кристиана Эриксена (11) из "Тоттенхэма".



На текущей неделе 25-летний шотландец признался, что польщен интересом "Арсенала", и Хау опасается, что это помешает "Борнмуту" продлить истекающий через год контракт Фрэйзера.



"Мы разговаривали с Райаном и его представителями насчет ситуации с контрактом. Время покажет, что произойдет".



"Мастерство Райана и то, как высоко мы его ценим, не поддается сомнению. Он выдающийся талант, но для подписания контракта требуется согласие двух сторон, поэтому посмотрим".



"Райан делает большой вклад в игру команды в этом сезоне, но сейчас не время обсуждать эти спекуляции. Кто знает, что будет летом? Лето — это всегда время перемен, и мы в любом случае будем искать новых игроков", — цитирует Хау Sky Sports.