Гвардиола: "Агуэро — невероятная легенда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес Серхио Агуэро, опровергнув слухи о разногласиях с аргентинским нападающим в прошлом.

В первый сезон работы Гвардиолы на "Этихад" не утихали слухи, что Хосеп подумывает избавиться от Агуэро, так как тот не подходит для его стиля с высоким прессингом.



Однако затем эти слухи исчезли сами собой — при Гвардиоле аргентинец забил 90 голов за "горожан" во всех турнирах и утвердился в качестве определяющего игрока.



"Наши разногласия? Они есть только в медиа. Я понимаю это, потому что иногда он не играет, а люди спрашивают, почему. Но он сам знает причину".



"Иногда это происходило из-за тактических соображений, иногда я хотел большего от него, но такова моя работа. Я должен быть требователен к своим игрокам".



"Однако я доволен им, потому что Серхио, которого я встретил — это тот же Серхио, что и сейчас, он невероятный человек. Он тот, с кем можно поговорить, он веселый парень, и у него невероятное сердце. Мне нравится работать с приятными людьми, и он один из самых славных игроков, с которыми я когда либо встречался за свою карьеру".



"Иногда требуется время, чтобы понять мои решения — как отдельным игрокам, так и всей команде. Однако Серхио относился к этому с большим пониманием, потому что он счастлив здесь. Он обожает играть за "Сити".



"Он невероятная легенда, он забивал самые важные голы в истории этого клуба. Даже если мы выиграем все трофеи в этом сезоне, самым славным и самым невероятным моментом "Манчестер Сити" при нашей жизни останется гол Серхио за команду Роберту Манчини. То был самый важный момент для этого клуба", — сообщил Гвардиола Sky Sports.