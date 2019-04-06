Бенитес ждет ответа от "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что клуб с "Сент Джеймс Парк" может его сохранить — если выполнит его условия.

Как известно, действующий контракт экс-наставника "Челси" и "Ливерпуля" истекает уже в конце этого сезона, а на новую сделку Бенитес не соглашается.



Предполагается, что Бенитес требует определенных гарантий относительно трансферного бюджета, потому что прежде владелец клуба Майк Эшли не оправдывал ожиданий Рафаэля в этом отношении.



Пресса уже вовсю сватает 58-летнего испанца в различные клубы — от "Ромы" до Китая. Однако "Ньюкасл" все еще может сохранить Бенитеса.



Я жду ответа, но не знаю, когда его получу".



"Ньюкасл" — единственный клуб, с которым я обсуждаю свое будущее в данный момент, и я жду от них ответа. Они пришли ко мне с кое-чем, я пришел к ним с кое-чем, и теперь слово за ними", — цитирует Бенитеса Daily Mirror.