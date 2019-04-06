Сарри уверен, что "Челси" справится с трансферным запретом

Рулевой "Челси" Маурици Сарри уверен, что его клуб справится с трансферным запретом ФИФА на два окна.

Напомним, в феврале "синим" был запрещено регистрировать новичков в течение двух следующих трансферных окон. Это стало наказанием для лондонцев за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.



В данный момент ФИФА рассматривает апелляцию "Челси", однако Сарри готов к тому, что эта затея ничем не увенчается. Маурицио уверен, что "синих" выручат молодые игрок вроде Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои.



"Сделает ли трансферный запрет подготовку к следующему сезону сложнее? Нет, потому что я полностью уверен в своих игроках. У нас много молодых игроков, которые очень хороши и становятся лучше".



"Если они продолжат прогрессировать, наша команда будет только лучше в будущем. Поэтому я не переживаю насчет трансферов. Я уверен в игроках, которыми обладаю", — цитирует Сарри ESPN.