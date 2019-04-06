Клопп: "Никогда не сомневался в Салахе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не ставил под сомнение мастерство Мохамеда Салаха во время его голевой засухи.

Накануне вечером против "Саутгемптона" Салах забил победный гол — и одновременно свой 50-й гол за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги. Прежде еще никому из игроков мерсисайдского клуба не удавалось так быстро достичь этого рубежа (69 матчей).



Также Мохамед прервал свою личную безголевую серию из восьми матчей, однако этот спад ничуть не беспокоил Клоппа.



"Со своей стороны я никогда не ставил по сомнение тот факт, что он отличный игрок. Это был его гол номер 50 за "Ливерпуль", и это невероятное количество".



"Будучи нападающим, ты имеешь моменты, но каждый нападающий остается человеком, поэтому у тебя бывают моменты получше и похуже".



"Тем не менее, он был весьма стабилен, его физическая форма всегда была в порядке. Он всегда сохранял спокойствие, в какой бы ситуации мы не оказывались".



"Мы особо не переживали насчет его засухи, однако это был приятный момент, чтобы забить первый гол после некоторого перерыва", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.