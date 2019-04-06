Де Брюйне признал, что уже не покажет своей лучшей игры до конца сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что этот сезон оказался подпорчен для него травмами, и он уже не успеет набрать свою лучшую форму до финиша.

Де Брюйне, ставший лучшим ассистентом Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этой кампании перенес две серьезных травмы колена а также ряд сопутствующих проблем. В общей сложности Кевин пропустил почти 20 недель.



В результате 27-летний бельгиец пока может похвастать лишь 25 проведенными матчами в этом сезоне. Кевин не думает, что у него достаточно времени, чтобы выйти на пик формы.



"Нет, наверное, нет. Нет, если сравнивать с прошлым годом. Я не знаю, каким будет мой уровень в концовке сезона, но меня это особо не заботит, если честно".



"Сейчас приближается конец сезона, и я просто должен помогать команде выигрывать матчи. Если это означает, что я сыграю пять или 10 матчей, то так тому и быть. Просто таким получается сезон".



"Нет, я не чувствую себя свежим от того, что долго отсутствовал. Иногда мне кажется, что мой сезон вдвое дольше, чем у других игроков, потому что каждый раз, когда тебе приходится заново набирать форму, ты занимаешься в два раза больше времени. У тебя никогда не бывает выходных, потому что ты работаешь над восстановлением. Это больше истощает, чем игра. Часто ты вообще делаешь это один, но ты обязан делать это. Я рад, что вернулся", — цитирует Де Брюйне The Guardian.