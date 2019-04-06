Салах гордится своим 50-м голом за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своей радостью от своего невероятно важного гола в ворота "Саутгемптона".

Гол Салаха на 80-й минуте матча Премьер-Лиги на "Сент Мэри" получился важнейшим во всех отношениях. Во-первых, он оказался победным и позволил "красным" вернуться на вершину таблицы. Во-вторых, Мохамед прервал свою почти двухмесячную голевую засуху.

Наконец, этот гол стал для 26-летнего египтянина 50-м за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги. Чтобы покорить эту отметку, Салаху потребовалось 69 матчей — более высокую скорострельность демонстрировали только Алан Ширер за "Блэкберн" (66 матчей) и Рууд Ван Нистелрой за "Манчестер Юнайтед" (68).

После матча Салах порадовался обновлению клубного рекорда, но заверил, что гораздо больше рад одержанной победе.

"Кажется, это мой 50-й гол за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, так что это особенный гол. Я очень рад и горд, наконец, забить после девяти матчей без голов, но важнее всего, что команда набрала три очка. Мой первый гол за девять матчей, его (Джордана Хендерсона) — за 20!" — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, рекорды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2019 07:00

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  1. firmino9 06.04.2019 08:06 # firmino9
    50 в 69 в АПЛ. Это топ

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  2. liverpool1892est 06.04.2019 07:51 # liverpool1892est
    Ща голы оптом херачить будет

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  3. chr1s8rown 06.04.2019 07:24 # chr1s8rown
    Салах стал троллом

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