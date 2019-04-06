Клопп: "Ливерпуль" не может играть, как Манчестер Сити", и не должен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не может и не должна играть, как "Манчестер Сити".

Волевая победа 1:3 над "Саутгемптоном" в пятницу вечером стала для "красных" четвертой подряд в Премьер-Лиге, но все четыре этих победы подопечные Клоппа вырывали на зубах, проявляя характер.



В то же время "Сити" свои последние матчи играет буквально на круиз-контроле, внешне не сильно напрягаясь. Однако такой контраст в игре двух претендентов на титул ничего не значит для Клоппа.



"Сегодня мы не показали игры топ-уровня, но было важно другое — сражаться. Люди хотят, чтобы мы играли, как "Манчестер Сити". Мы не можем делать этого. Да и почему мы должны? Мы играем в собственный футбол. Это славный футбол, действительно хороший футбол".



"Сейчас у нас 82 очка. Это огромное количество для этой безумной лиги, с этими невероятно сильными соперниками, где каждый поджидает нас. Я очень горжусь. Это невероятно".



"Я очень, очень доволен игрой, потому что мы заранее знали, что нам будет сложно. Побеждать здесь непросто, но мы сделали это, так что все хорошо".



"Несколько матчей мы провели не на высшем уровне, однако мы всегда в игре и всегда готовы сражаться. Я очень горжусь тем, что парни сделали сегодня вечером, это невероятно", — цитирует Клоппа Sky Sports.