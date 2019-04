Прогнозы на матчи субботы в Премьер-Лиге и Кубке Англии

33-й тур Премьер-Лиги оказался разбросан по дням недели из-за полуфиналов Кубка Англии, в которых задействованы "Манчестер Сити", "Брайтон", "Уотфорд" и "Вулверхэмптон". В классическое субботнее футбольное время в Англии будет сыграно три матча чемпионата, а сразу после них на "Уэмбли" определится первый финалист национального кубка.





БОРНМУТ — БЕРНЛИ

Суббота, 6 апреля, 17:00



"Борнмут" не имеет каких-либо турнирных задач в концовке сезона, что сказывается на результатах команды Эдди Хау. Что же касается "Бернли", то подопечным Шона Дайча нужно набирать очки на "Виталити Стэдиум" кровь из носу. Они опережают "Кардифф" на пять баллов, но уже в следующем туре встретятся с настроенной на битву не на жизнь, а на смерть командой Нила Уорнока, а дальше сыграют с "Челси", "Манчестер Сити", "Эвертоном" и "Арсеналом". Набрать очки на поле немотивированного "Борнмута", кажется, будет проще, чем в любом из следующих матчей в календаре "кларетовых".



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах между "Борнмутом" и "Бернли" (во всех соревнованиях) был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Борнмут" не проигрывает дома в противостояниях с командами не из топ-6 на протяжении 19 матчей — с того момента, как в ноябре 2017 года "вишенки" проиграли как раз "Бернли" — 1:2;

- Джефферсон Лерма получил в этом сезоне 11 желтых карточек — больше всех в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Посмотрев в таблицу, могу сказать, что ничья будет хорошим результатов для "Бернли". Я думаю, они смогут ее добыть тут".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



Пол Мерсон



"Я видел "Бернли" на выходных против "Вулверхэмптона", и это был настоящий "Бернли". Но почему "Бернли" находится там, где они сейчас? Потому что они перестали делать то, что умеют стабильно — быть трудным соперником для всех. "Борнмут" против "Лестера" был довольно неплох в первом тайме, но затем был бит после перерыва. В случае с "Борнмутом" вы всегда знаете, что получите, и я отдаю им предпочтение, потому что они играют дома".



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



ХАДДЕРСФИЛД — ЛЕСТЕР

Суббота, 6 апреля, 17:00



"Хаддерсфилд" уже вылетел, но теперь попытается уйти с последнего места и попрощаться с Премьер-Лигой красиво. Старательные "терьеры" весь сезон ориентировались на результат, но, не получив оного, могут немного раскрепоститься и показать, что они не так уж плохи в атаке. "Лестер" прибавил в солидности с приходом Брендана Роджерса и постарается взять очередные три очка на классе, чтобы финишировать как можно выше, а то и побороться за седьмое место.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Хаддерсфилд" проиграл девять из 10 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в последних четырех встречах между "Хаддерсфилдом" и "Лестером" (во всех турнирах) фиксировался тотал меньше 2.5 голов;

- "Лестер" проиграл всего один из 11 последних матчей с "Хаддерсфилдом".



Прогноз Who Scored: 0:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Лестера" — 1.72 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Это будет непростая игра для "Хаддерсфилда". "Лестер" одержал три победы кряду при Брендане Роджерсе, и хотя где-то "лисам" сопутствовала удача, они могли победить и в проигранном матче с "Уотфордом", на самом деле".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Пол Мерсон



"Я не вижу тут ничего, кроме легкой победы "Лестера", потому что "Хаддерсфилд" проигрывает матч за матчем. Они вели 3:1 с "Вест Хэмом" и все равно проиграли. Мне нравится, как Брендан Роджерс изменил ситуацию в "Лестере". У них есть уверенность в себе".



Прогноз Пола Мерсона: 0:3



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 6 апреля, 17:00



"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" все еще не обезопасили себя от вылета в этом сезоне, но их позиции кажутся крепкими, даже с учетом того, что расположившиеся ниже "Брайтон" и "Саутгемптон" имеют по игре в запасе. В этом сезоне залогом успеха в борьбе за выживание будут даже не традиционные 40 очков, а 37-38 зачетных пунктов, потому — обеим командам осталось сделать по небольшому шагу в сторону полной безопасности, и дележка очков в этом матче будет нормальным результатом и для "Ньюкасла", и для "Кристал Пэлас".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ньюкасл" выиграл пять домашних матчей в Премьер-Лиге кряду;

- "Ньюкасл" не пропускал в шести из семи последних домашних матчей с "Кристал Пэлас";

- "Ньюкасл" пропускал как минимум два гола в каждой из четырех последних игр в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 3:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Ньюкасла" — 2.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Ньюкасл" неплохо смотрелся против "Арсенала" в понедельник — "сороки" играли уверенно, но не создали достаточного количества голевых моментов. Я ожидаю, что с "Кристал Пэлас" "сороки" будут немного более предприимчивыми, и мы увидим, на что они способны в атаке".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Пол Мерсон



"В понедельник у "Ньюкасла" было множество поклонников, но они могли бы сыграть и лучше против "Арсенала". У них есть боеприпасы для нанесения большего вреда противникам. А вот "Кристал Пэлас" меня разочаровывает — они не должны находиться там, где находятся сейчас. Как можно обыграть 3:2 на выезде "Манчестер Сити" и оставаться в борьбе за выживание? Я думаю, что "Ньюкасл" победит, воспользовавшись преимуществом домашнего поля".



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН

Суббота, 6 апреля, 19:30 (Кубок Англии)



"Брайтон" добрался до "Уэмбли", но "чайкам" не повезло с жеребьевкой — с "Уотфордом" и "Вулверхэмптоном" у них были бы шансы на выход в финал, но "горожане" сейчас находятся в прекрасной форме и должны без проблем справляться с командой Криса Хьютона. "Брайтон" попытается надежно сыграть в обороне и использовать свои немногочисленные шансы — в особенности после стандартов, но "Манчестер Сити" сейчас играет с большим запасом прочности и постарается победить в основное время в преддверии скорой встречи с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" забивал как минимум трижды в четырех последних матчах Кубка Англии;

- "Сити" выиграл три последних матча против "Брайтона" во всех соревнованиях;

- также "горожане" забивали как минимум два гола в трех последних встречах с "чайками".



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Брайтон" смог подняться в кубке к полуфиналу, но на "Уэмбли" встретит "Манчестер Сити", пребывающий в своей лучшей форме. В среду "горожане" добыли комфортную победу над "Кардиффом", продемонстрировав, что им не нужно играть особенно хорошо, чтобы побеждать. Здесь вполне может случиться похожая история".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Брайтон" был побежден "Саутгемптоном" в прошлые выходные, а затем получил хорошую трепку в матче с "Челси". Я не вижу тут ничего, кроме победы "Сити".



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru