"Ливерпуль" на зубах вырвал победу у "Саутгемптона"
Вырвав на зубах победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:3, "Ливерпуль" смог вернуться на вершину Премьер-Лиги.
Относительно минимальной победы в дерби над "Брайтоном" в стартовом составе "святых" появились Янник Вестергор и Шейн Лонг, заменив Стюарта Армстронга и Данни Ингса.
Наставник "красных" Юрген Клопп снарядил в центр поля Наби Кейта и Фабиньо, которые заменили Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.
Хозяева "Сент Мэри" очень бодро начали матч и уже на девятой минуте открыли счет. Райан Бертран навесил с левого фланга в штрафную, Пьер-Эмиль Хейбьерг затылком переправил мяч на Лонга, а тот спрятался за спиной у Виргила Ван Дейка, принял снаряд и расстрелял ворота с близкого расстояния — 1:0.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться и едва не восстановил равновесие на 16-й минуте. Садио Мане наносил коварный удар головой с отскоком от газона, однако голкипер "Саутгемптона" Ангус Ганн выручил свою команду. Кейта на добивание не среагировал.
Естественно, что "святые" были вынуждены сосредоточиться на обороне, однако порой они все же пытались отвечать. В одном из эпизодов Лонг не смог замкнуть прострел с фланга из убойной позиции.
Натиск "красных" был достаточно беззубым, однако на 36-й минуте ответный гол все-таки случился. Затяжная атака завершилась подачей Трента Александер-Арнольда с правого фланга к дальней штанге, где Кейта пробил головой в притирку со штангой — 1:1.
Остаток тайма подопечные Юргена Клоппа провели в атаках, но опять же, остроты им явно не хватало. "Саутгемптон" выдержал это давление.
Втором тайм "Ливерпуль" тоже начал неважно, но затем пришел в себя и полностью лишил соперника мяча. На 58-й минуте Кейта упал в чужой штрафной после подката Майи Йошиды, однако рефери сразу развел руками.
После перерыва хозяева не имели особых шансов, поэтому за 10 минут до конца решили уделить повышенное внимание розыгрышу стандарта, но лишь нарвались на контратаку. Мохамед Салах совершил рывок из центрального круга, добрался до штрафной и, не став делиться мячом с шедшим параллельным курсом Роберто Фирмино, пробил в нижний угол ворот — 1:2.
Пока "святые" приходили в себя, "красные" поспешили прикончить интригу. На 86-й минуте Фирмино сделал передачу с ближнего края штрафной площади на линию вратарской, куда рванул Джордан Хендерсон — 1:3.
Этот выезд получился невероятно сложным для "Ливерпуля", однако команды Юргена Клоппа проявила свой характер и чемпионские амбиции, буквально на зубах вырвав три очка.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Нам покуй! (с)
(ответить)
Ебать копать, что это был за матч такой, а? Хазенхютлль просто взял и показал все слабые места Ливерпуля за 20 минут.
Желаю ему успехов в АПЛ.
Ливерпуль продолжает бороться, напоминая нам о смысле жизни. Все мы живы пока мы боремся, если перестанем бороться, просто перестанем жить!
ЮНВА
(ответить)
Салах коронный, Хендерсон похоронный!
(ответить)
представим ситуацию, что Ливерпуль выигрывает все матчи и сити выигрывает все матчи, Ливерпуль не становится чемпионом с 97 очками, если не брать прошлую мощь от королей, то за последние 10 лет ни один чемпион не набирал столько очков, максимум 93 от Челси, а кому-то хватало и 80 очков (МЮ) и 81 (Лестер) для чемпионства.
(ответить)
Не заслуживают они чемпионства все-таки. Сити возит рылом по газону соперника,не дав создать шансы у своих ворот. Ливер что-то еле высрать пытается, допуская достаточно у дыркача. В следующем году будут за четвёрку бороться,максимум за третье место. Я уже и не знаю с кем будет разыгрывать чемпионство Сити. Только с пенсами, наверное, если не будет трансферного бана и Азар останется. Остальные слабоваты.
(ответить)
Колбасники, какое чемпионство?) ещё ждут тяжёлые матчи против пенсов и Кардиффа. Зная пенсов, эти пидоры настроются на нас
(ответить)
Начали игру чересчур медленно и первые 15 минут провели к тому же еще и неуверенно с явным перебором перепасовок на своей половине поля. Матип, Фирмино и Мане провели матч на хорошем уровне. Кейта и Салах на момент забитых ими мячей были худшими, можно сказать исправились. Наконец-то Клопп делает замены за полчаса до финального свистка, а не за 10 минут. Кроме того, что давит результат, так еще и не хватает свежести в последних матчах. Пока что ЛФК поддерживает темп, заданный Сити.
(ответить)
Салах, кстати, сучёнок, опять Фирмино вовремя мяч не отдал, хотя положил конечно топово. Интересно, голевое животное так умеет?
(ответить)
Охуенно хейтеров опять подожгли, надеюсь и гвардиола со своими игроками полностью смотрели игру, и тоже увидели команду с характером и погорели от очередной мощной победы красных
(ответить)
С победой красные!
(ответить)
снова загрустил лысый шарлатан
(ответить)
Зе!Короли
(ответить)
Всех красных с победой!
(ответить)
чё, чемпионами решили стать, в кое то веки?
(ответить)
06.04.2019 00:03 #
slash-lfc
ну чё 6леать, короли е6аные??? да кукарекались!? мы КОРОЛЯМИ были, есть и будем епты! ИНВА ИНВА ИНВА!!!! урааааааааааааааа мы без 5 туров ЧЕМПИОНЫ!!!! не думаю что эти уродцы за 6 матчей ни разу не потеряют очков!!!! С чемпоионством нас!!! Всем болельщикам не болеющим за ЛИВЕРПУЛЬ но потдерживающих нас , отдельное СПАИБО!!!! ураааа товарищи, УРААААААААААААААААААА!
Источник: http://fapl.ru/posts/69887/?c=1
Кек..)) Поздравляю..))
(ответить)
Салах забил 50-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ в 69-м матче. Круче только Ширер и Ван Нистелрой
Где Кун, Кейн и главный топарь Озар?
(ответить)
Зашибись! Ещё и Салах с Хендерсоном забили. Просто праздник какой-то. Ждал, что Ловрен ещё 4-й положит) И это, хуета местная, ну зачем так топить против клуба, который в данный момент сильнее вашего? Ситуацию ваши высеры не изменят!
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!
(ответить)
Просто т о п а р и
(ответить)
ну чё 6леать, короли е6аные??? да кукарекались!? мы КОРОЛЯМИ были, есть и будем епты! ИНВА ИНВА ИНВА!!!! урааааааааааааааа мы без 5 туров ЧЕМПИОНЫ!!!! не думаю что эти уродцы за 6 матчей ни разу не потеряют очков!!!! С чемпоионством нас!!! Всем болельщикам не болеющим за ЛИВЕРПУЛЬ но потдерживающих нас , отдельное СПАИБО!!!! ураааа товарищи, УРААААААААААААААААААА!
(ответить)
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