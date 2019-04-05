"Ливерпуль" на зубах вырвал победу у "Саутгемптона"

Вырвав на зубах победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:3, "Ливерпуль" смог вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Относительно минимальной победы в дерби над "Брайтоном" в стартовом составе "святых" появились Янник Вестергор и Шейн Лонг, заменив Стюарта Армстронга и Данни Ингса.



Наставник "красных" Юрген Клопп снарядил в центр поля Наби Кейта и Фабиньо, которые заменили Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.



Хозяева "Сент Мэри" очень бодро начали матч и уже на девятой минуте открыли счет. Райан Бертран навесил с левого фланга в штрафную, Пьер-Эмиль Хейбьерг затылком переправил мяч на Лонга, а тот спрятался за спиной у Виргила Ван Дейка, принял снаряд и расстрелял ворота с близкого расстояния — 1:0.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться и едва не восстановил равновесие на 16-й минуте. Садио Мане наносил коварный удар головой с отскоком от газона, однако голкипер "Саутгемптона" Ангус Ганн выручил свою команду. Кейта на добивание не среагировал.



Естественно, что "святые" были вынуждены сосредоточиться на обороне, однако порой они все же пытались отвечать. В одном из эпизодов Лонг не смог замкнуть прострел с фланга из убойной позиции.



Натиск "красных" был достаточно беззубым, однако на 36-й минуте ответный гол все-таки случился. Затяжная атака завершилась подачей Трента Александер-Арнольда с правого фланга к дальней штанге, где Кейта пробил головой в притирку со штангой — 1:1.



Остаток тайма подопечные Юргена Клоппа провели в атаках, но опять же, остроты им явно не хватало. "Саутгемптон" выдержал это давление.



Втором тайм "Ливерпуль" тоже начал неважно, но затем пришел в себя и полностью лишил соперника мяча. На 58-й минуте Кейта упал в чужой штрафной после подката Майи Йошиды, однако рефери сразу развел руками.



После перерыва хозяева не имели особых шансов, поэтому за 10 минут до конца решили уделить повышенное внимание розыгрышу стандарта, но лишь нарвались на контратаку. Мохамед Салах совершил рывок из центрального круга, добрался до штрафной и, не став делиться мячом с шедшим параллельным курсом Роберто Фирмино, пробил в нижний угол ворот — 1:2.



Пока "святые" приходили в себя, "красные" поспешили прикончить интригу. На 86-й минуте Фирмино сделал передачу с ближнего края штрафной площади на линию вратарской, куда рванул Джордан Хендерсон — 1:3.



Этот выезд получился невероятно сложным для "Ливерпуля", однако команды Юргена Клоппа проявила свой характер и чемпионские амбиции, буквально на зубах вырвав три очка.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче