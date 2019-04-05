"Фулхэм" хочет 40 миллионов фунтов за Сессеньона

Райан Сессеньон "Фулхэм" установил цену в 40 миллионов фунтов за вингера Райана Сессеньона, главным претендентом на которого остается "Тоттенхэм".

Лишившись даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге, теперь "дачники" готовятся попрощаться с рядом важных игроков. Ожидается, что покинет "Крэйвен Коттадж" и 18-летний Сессеньон.

Юный англичанин весьма нестабильно проводит этот сезон, вдобавок от действующего контракта Райана остается только один полный год. Учитывая это, "шпоры" надеялись уговорить "Фулхэм" отпустить свою восходящую звезду за 25 млн. фунтов.

Однако Daily Mail стало известно, что "Фулхэм" оценил Сессеньона в 40 млн. фунтов, надеясь на интерес к Райану и со стороны других клубов — например, ПСЖ.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 06.04.2019 00:22 # suddenly
    Да пусть с таким ценником играет в Чемпионшипе

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  2. ray-black 05.04.2019 23:19 # ray-black
    Да кто вообще пойдет сейчас в ПСЖ? Только особо алчные в погоне за длинным рублем. Со спортивной точки ПСЖ представляется тупиком, чей максимум это очередной титул Лиги 1 ну и кубок Франции. В 18 лет идти в клуб где скорее всего будет весьма ограничено игровое время просто глупо. Если есть мозги, то идти надо к Почеттино. Он сделает из таланта звезду.

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  3. empry 05.04.2019 23:09 # empry
    Кто-нибудь следил за его игрой в этом сезоне? Как провел?

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