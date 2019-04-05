"Фулхэм" хочет 40 миллионов фунтов за Сессеньона

"Фулхэм" установил цену в 40 миллионов фунтов за вингера Райана Сессеньона, главным претендентом на которого остается "Тоттенхэм".

Лишившись даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге, теперь "дачники" готовятся попрощаться с рядом важных игроков. Ожидается, что покинет "Крэйвен Коттадж" и 18-летний Сессеньон.



Юный англичанин весьма нестабильно проводит этот сезон, вдобавок от действующего контракта Райана остается только один полный год. Учитывая это, "шпоры" надеялись уговорить "Фулхэм" отпустить свою восходящую звезду за 25 млн. фунтов.



Однако Daily Mail стало известно, что "Фулхэм" оценил Сессеньона в 40 млн. фунтов, надеясь на интерес к Райану и со стороны других клубов — например, ПСЖ.