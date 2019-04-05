Агент Ришарлисона объяснился насчет встречи с Клоппом

Агент нападающего "Эвертона" Ришарлисона рассказал, зачем на самом деле приезжал в гости к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

На текущей неделе бразильское издание UOL Esporte сообщило, что "красные" могут предложить более 70 миллионов фунтов за Ришарлисона после того, как агент игрока Ренато Веласко провел встречу с Клоппом.



Веласко не отрицает того, что побывал на чаепитии у Клоппа, однако Ришарлисон здесь совершенно не при чем.



"Моя встреча с Клоппом не имеет никакого отношения к Ришарлисону. Я являюсь агентом немецкого игрока Ноя Уайопта, представляющего "Фрайбург" и сборную Германии U-20. Его отец играл вместе с Клоппом, и они остаются друзьями. Поэтому я просто заехал к нему домой, чтобы забрать Маркоса (отца Ноя)".



"Ришарлисон здесь не при чем. Люди просто смешали в кучу совершенно разные вещи", — цитирует Веласко Sky Sports.