"Тоттенхэм" может продать до 12 игроков летом

Грядущим летом "Тоттенхэм" может попрощаться сразу с 12 игроками первой команды.

Сыграв первый матч на новом 62-тысячном стадионе, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино немедленно призвал своего президента Даниэля Леви продолжить процесс по становлению "Тоттенхэма" как топ-клубы.



Намеки Почеттино явно связаны с планами на летнее межсезонье, особенно после двух трансферных окон без единого новичка. Издание Evening Standard ожидает, что Маурисио планирует кардинально обновить облик своей команды.



Прежде чем совершать приобретения, Почеттино собирается расчистить место для новичков. В первую очередь аргентинец готов избавиться от крайних защитников Кирана Триппьера и Сержа Орье, которые не оправдывают его надежд в этом сезоне.



Также среди игроков, по которым "Тоттенхэм" будет готов выслушать предложения, значатся Тоби Алдервейрелд, Данни Роуз, Винсент Янссен, Фернандо Льоренте, Жорж-Кевин Нкуду, Виктор Ваньяма, Эрик Ламела и Мусса Сиссоко.



Наконец, у "шпор", возможно, не останется иного выбора, кроме как продать Яна Вертонгена и Кристиана Эриксена, которые приближаются к заключительным 12 месяцам по своим контрактам и пока не соглашаются на новые сделки.