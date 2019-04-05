Гвардиола: "Роуз не должен бросать футбол из-за расизма"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза не бросать футбол из-за проблемы расизма.
Накануне 28-летний игрок сборной Англии дал взрывное интервью, раскритиковав футбольные власти за пассивность в борьбе с дискриминацией. Роуз резонно заметил, что штрафы для целых стран за проявление расизма соизмеримы с тем, что он может потратить за вечер.
Также Данни заявил, что ему не терпится поскорее бросить футбол, но Гвардиола, чья команда играет против "шпор" в Лиге Чемпионов на следующей неделе, считает, что защитник не должен сдаваться.
"Данни Роуз не должен бросать футбол. Если в следующий вторник я увижу его, то скажу ему, что лучший способ бороться с такими ужасными вещами — это бороться каждый день, не отступая. Он выдающийся игрок", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
05.04.2019 20:00
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Он бросит из-за своей никчёмности в 35-36, а не из-за расизма.
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На фапле он уже давно повесился бы или вены перерезал
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Как бальзам на душу. Приятно видеть как черные страдают даже в 2019
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