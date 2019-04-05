Гвардиола: "Роуз не должен бросать футбол из-за расизма"

Данни Роуз Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза не бросать футбол из-за проблемы расизма.

Накануне 28-летний игрок сборной Англии дал взрывное интервью, раскритиковав футбольные власти за пассивность в борьбе с дискриминацией. Роуз резонно заметил, что штрафы для целых стран за проявление расизма соизмеримы с тем, что он может потратить за вечер.

Также Данни заявил, что ему не терпится поскорее бросить футбол, но Гвардиола, чья команда играет против "шпор" в Лиге Чемпионов на следующей неделе, считает, что защитник не должен сдаваться.

"Данни Роуз не должен бросать футбол. Если в следующий вторник я увижу его, то скажу ему, что лучший способ бороться с такими ужасными вещами — это бороться каждый день, не отступая. Он выдающийся игрок", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, расизм, Роуз, Тоттенхэ

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 05.04.2019 20:50 # ganinilyha
    Он бросит из-за своей никчёмности в 35-36, а не из-за расизма.

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  2. mancunia-planet 05.04.2019 20:32 # mancunia-planet
    На фапле он уже давно повесился бы или вены перерезал

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  3. moneymaker 05.04.2019 20:15 # moneymaker
    Как бальзам на душу. Приятно видеть как черные страдают даже в 2019

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