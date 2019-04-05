Клубы Премьер-Лиги выступили против изменения формата Лиги Чемпионов
Клубы Премьер-Лиги выступили против предлагаемых изменений формата Лиги Чемпионов.
В прошлом месяце Ассоциация европейских клубов (ECA) выдвинула идею о том, чтобы после 2024 года Лига Чемпионов была открыта только для клубов с историей, лишившись принципа квалификации через попадание в топ-4.
Кроме того, президент ECA и "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил, чтобы количество групп в Лиге Чемпионов было изменено на четыре, по восемь команд в каждой.
Инициатива Аньелли подразумевает увеличение количества матчей группового этапа с шести до 14, причем некоторые из них пришлось бы играть не посреди недели, а на выходных.
На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу планы ECA были раскритикованы, после чего представители высшего английского дивизиона выпустили совместное заявление.
В этом заявлении говорится, что все 20 клубов Премьер-Лиги, включая представителей топ-6, единодушно выступают против планов ECA и считают, что подобные идеи представляют угрозу системе английских лиг.
05.04.2019 19:50
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Последние комментарии:
Упоролись? Группы вообще параша полная.
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Все правильно, АПЛ планеты всей и всем поебать на эти второсортные лиги
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Бомбежку Аньели можно понять. Странам 1-2 команд надо бы создать свою лигу и играть там паралельно с лч и отъебаться от апл. Например, пусть в их чемпике будет юве, наполи, псж, рм, атм, пута, бавария, бвд и еще немного массовки в стиле порту, бенфики, сельтика, рейнджеров и тд. Правда хз куда будут попадать вылетевшие, но это уже дело третье.
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Нафиг не надо. Уефа лишь бы бабки содрать. Поддерживаю идею чтоб матчи Лч были по выходным
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Нереальная затея.
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Что то бредовее сложно придумать.
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Я ЗА Лигу Чемпионов без Щити
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Благородно со стороны Сити, Ливерпуля, Тоттенхэма, Арсенала, МЮ, Вулверхэмптона, Уотфорда, Лестера, Эвертона, ВХ, Борнмута, КП, Ньюкасла, Брайтона, Саутгемптона, Бернли, Кардиффа, Фулхэма и Хаддерсфилда
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И тут КОРОЛИ вздрогнули
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Идея которая похоронила бы сити, аснал псж и прочее говно, но с другой стороны убивало бы футбол по своему
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