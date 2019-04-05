Клубы Премьер-Лиги выступили против изменения формата Лиги Чемпионов

Клубы Премьер-Лиги выступили против предлагаемых изменений формата Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце Ассоциация европейских клубов (ECA) выдвинула идею о том, чтобы после 2024 года Лига Чемпионов была открыта только для клубов с историей, лишившись принципа квалификации через попадание в топ-4.



Кроме того, президент ECA и "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил, чтобы количество групп в Лиге Чемпионов было изменено на четыре, по восемь команд в каждой.



Инициатива Аньелли подразумевает увеличение количества матчей группового этапа с шести до 14, причем некоторые из них пришлось бы играть не посреди недели, а на выходных.



На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу планы ECA были раскритикованы, после чего представители высшего английского дивизиона выпустили совместное заявление.



В этом заявлении говорится, что все 20 клубов Премьер-Лиги, включая представителей топ-6, единодушно выступают против планов ECA и считают, что подобные идеи представляют угрозу системе английских лиг.