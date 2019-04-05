Клубы Премьер-Лиги выступили против изменения формата Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Клубы Премьер-Лиги выступили против предлагаемых изменений формата Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце Ассоциация европейских клубов (ECA) выдвинула идею о том, чтобы после 2024 года Лига Чемпионов была открыта только для клубов с историей, лишившись принципа квалификации через попадание в топ-4.

Кроме того, президент ECA и "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил, чтобы количество групп в Лиге Чемпионов было изменено на четыре, по восемь команд в каждой.

Инициатива Аньелли подразумевает увеличение количества матчей группового этапа с шести до 14, причем некоторые из них пришлось бы играть не посреди недели, а на выходных.

На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу планы ECA были раскритикованы, после чего представители высшего английского дивизиона выпустили совместное заявление.

В этом заявлении говорится, что все 20 клубов Премьер-Лиги, включая представителей топ-6, единодушно выступают против планов ECA и считают, что подобные идеи представляют угрозу системе английских лиг.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 19:50

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  1. ganinilyha 05.04.2019 20:53 # ganinilyha
    Упоролись? Группы вообще параша полная.

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  2. reams 05.04.2019 20:47 # reams
    Все правильно, АПЛ планеты всей и всем поебать на эти второсортные лиги

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  3. gerrard08 05.04.2019 20:31 # gerrard08
    Бомбежку Аньели можно понять. Странам 1-2 команд надо бы создать свою лигу и играть там паралельно с лч и отъебаться от апл. Например, пусть в их чемпике будет юве, наполи, псж, рм, атм, пута, бавария, бвд и еще немного массовки в стиле порту, бенфики, сельтика, рейнджеров и тд. Правда хз куда будут попадать вылетевшие, но это уже дело третье.

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  4. firmino9 05.04.2019 20:31 # firmino9
    Нафиг не надо. Уефа лишь бы бабки содрать. Поддерживаю идею чтоб матчи Лч были по выходным

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  5. ray-black 05.04.2019 20:25 # ray-black
    Нереальная затея.

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  6. role-playin 05.04.2019 20:25 # role-playin
    Что то бредовее сложно придумать.

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  7. only--liverpool 05.04.2019 20:24 # only--liverpool
    Я ЗА Лигу Чемпионов без Щити

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  8. shakur 05.04.2019 20:02 # shakur
    Благородно со стороны Сити, Ливерпуля, Тоттенхэма, Арсенала, МЮ, Вулверхэмптона, Уотфорда, Лестера, Эвертона, ВХ, Борнмута, КП, Ньюкасла, Брайтона, Саутгемптона, Бернли, Кардиффа, Фулхэма и Хаддерсфилда

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  9. januzaj00 05.04.2019 19:58 # januzaj00
    И тут КОРОЛИ вздрогнули

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  10. rap-woiska 05.04.2019 19:58 # rap-woiska
    Идея которая похоронила бы сити, аснал псж и прочее говно, но с другой стороны убивало бы футбол по своему

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