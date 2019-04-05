Марку Силва высмеял слухи насчет перехода Ришарлисона в "Ливерпуль"

Рулевой "Эвертона" Марку Силва высмеял слухи, сватающие его нападающего Ришарлисона к соседям из "Эвертона".

Накануне бразильское издание UOL Esporte сообщило, что недавно главный тренер "красных" Юрген Клопп встречался с агентом Ришарлисона Ренато Веласко и теперь готов заплатить "ирискам" более 70 миллионов фунтов в качестве компенсации за бразильца.



Выступая перед прессой в пятницу, Силва дал понять, что не воспринимает эти спекуляции всерьез — видимо, как и сам Ришарлисон, отреагировавший фразой "я счастлив" в твиттере.



"Я должен улыбнуться, потому что эта история не вызывает у меня ничего другого. Для нас эти спекуляции не имеют значения. Улыбка — это единственное, как мы должны реагировать на эту ситуацию, потому что обсуждать ее бессмысленно".



"Ришарлисон — наш игрок, мы им довольны, и он очень счастлив здесь. Ему нужно еще многое доказать в этом клубе. Я на 100 процентов уверен, что он сделает это в следующие сезоны. Он очень важен для нас".



"Я был на 100 процентов уверен, что он сможет помочь нам и хорошо подойдет нашему клубу, когда просил клуб сделать все возможное, чтобы приобрести его", — цитирует Силву Sky Sports.



