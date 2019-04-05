Зинедин Зидан: "Азар великолепен"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что высоко оценивает мастерство плеймейкера "Челси" Эдена Азара.
В данный момент "Реал" просто доигрывает сезон, уже ни на что не претендуя, а фокус публики целиком на той перестройке, которую планирует Зидан грядущим летом.
По слухам, важное место в планах Зидана занимает Азар, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "синими".
Сам Эден уже неоднократно выражал свое восхищение "Реалом" и Зиданом, и Зинедин решил ответить тем же.
"Я не собираюсь высказывать свое мнение по поводу того, что может произойти, потому что сезон еще не закончился, но я всегда ценил Азара. Я часто наблюдал за ним со времен, когда он выступал во Франции. Он великолепен", — цитирует Зидана Sky Sports.
05.04.2019 18:00
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Что мы узнали из этой статьи: скюмы - пидоры
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будет его ебырем в реале...
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Свадьба летом
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то женись на ньому
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