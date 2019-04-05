Зинедин Зидан: "Азар великолепен"

Эден Азар Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что высоко оценивает мастерство плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

В данный момент "Реал" просто доигрывает сезон, уже ни на что не претендуя, а фокус публики целиком на той перестройке, которую планирует Зидан грядущим летом.

По слухам, важное место в планах Зидана занимает Азар, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "синими".

Сам Эден уже неоднократно выражал свое восхищение "Реалом" и Зиданом, и Зинедин решил ответить тем же.

"Я не собираюсь высказывать свое мнение по поводу того, что может произойти, потому что сезон еще не закончился, но я всегда ценил Азара. Я часто наблюдал за ним со времен, когда он выступал во Франции. Он великолепен", — цитирует Зидана Sky Sports.


Метки Азар, Зидан, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 18:00

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  1. chelsea-69 05.04.2019 19:20 # chelsea-69
    Что мы узнали из этой статьи: скюмы - пидоры

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  2. only--liverpool 05.04.2019 19:19 # only--liverpool
    будет его ебырем в реале...

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  3. mancunia-planet 05.04.2019 18:22 # mancunia-planet
    Свадьба летом

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  4. best-fanunited 05.04.2019 18:15 # best-fanunited
    то женись на ньому

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