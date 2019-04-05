Зинедин Зидан: "Азар великолепен"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что высоко оценивает мастерство плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

В данный момент "Реал" просто доигрывает сезон, уже ни на что не претендуя, а фокус публики целиком на той перестройке, которую планирует Зидан грядущим летом.



По слухам, важное место в планах Зидана занимает Азар, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "синими".



Сам Эден уже неоднократно выражал свое восхищение "Реалом" и Зиданом, и Зинедин решил ответить тем же.



"Я не собираюсь высказывать свое мнение по поводу того, что может произойти, потому что сезон еще не закончился, но я всегда ценил Азара. Я часто наблюдал за ним со времен, когда он выступал во Франции. Он великолепен", — цитирует Зидана Sky Sports.