Унаи Эмери "очень доволен" Озилом
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отметил успехи Месута Озила и заявил, что теперь доволен немецким полузащитником.
Ранее в этом сезоне ходили слухи, что Эмери отчаянно хочет избавиться от Озила, получающего 350 тысяч фунтов в неделю. Унаи нередко оставлял Месута вне игры по тактическим соображениям.
Особенно тяжелым для Озила был период после Рождества, когда он принял участие лишь в одном из семи матчей "канониров", а Эмери публично выразил недовольство подопечным, призвав того работать упорнее.
Требование Эмери было услышано, и в последние недели 30-летний полузащитник восстановил свое место в команде, выходя в старте на три из четырех последних поединков. Теперь Месут вызывает у своего тренера совсем другие чувства.
"Да, он стал работать упорнее. Он работает очень хорошо, он играет очень хорошо, и он помогает нам. Я очень им доволен".
"Думаю, сейчас в команде у нас хорошая атмосфера и хорошее состояние духа. Каждый игрок помогает нам своим мастерством и хорошим отношением к делу".
"Именно такой дух я и хочу видеть у своей команды, и Месут этому тоже соответствует", — цитирует Эмери Sky Sports.
05.04.2019 17:00
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и после добавил "заберите его хоть кто-нибудь"
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