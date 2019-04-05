Унаи Эмери "очень доволен" Озилом

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отметил успехи Месута Озила и заявил, что теперь доволен немецким полузащитником.

Ранее в этом сезоне ходили слухи, что Эмери отчаянно хочет избавиться от Озила, получающего 350 тысяч фунтов в неделю. Унаи нередко оставлял Месута вне игры по тактическим соображениям.



Особенно тяжелым для Озила был период после Рождества, когда он принял участие лишь в одном из семи матчей "канониров", а Эмери публично выразил недовольство подопечным, призвав того работать упорнее.



Требование Эмери было услышано, и в последние недели 30-летний полузащитник восстановил свое место в команде, выходя в старте на три из четырех последних поединков. Теперь Месут вызывает у своего тренера совсем другие чувства.



"Да, он стал работать упорнее. Он работает очень хорошо, он играет очень хорошо, и он помогает нам. Я очень им доволен".



"Думаю, сейчас в команде у нас хорошая атмосфера и хорошее состояние духа. Каждый игрок помогает нам своим мастерством и хорошим отношением к делу".



"Именно такой дух я и хочу видеть у своей команды, и Месут этому тоже соответствует", — цитирует Эмери Sky Sports.