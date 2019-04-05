Сарри хочет сохранить Игуаина в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет сохранить нападающего Гонсало Игуаина после истечения арендного соглашения.

Все три своих гола за "синих" с момента перехода из "Ювентуса" в январе Игуаин забил в ворота "Хаддерсфилда" и "Фулхэма", которые уже вылетели из Премьер-Лиги. Против более серьезных команд Гонсало себя не проявляет.



Ранее ходили слухи, что в конце сезона "Челси" собирается вернуться 31-летнего аргентинца в Турин, однако Сарри против такого сценария и будет уговаривать свой клуб воспользоваться опцией по продлению аренды на 12 месяцев или выкупу Игуаина за 15.5 миллионов фунтов.



"Да, конечно, я бы хотел сохранить его за пределы этого сезона, но это зависит от моего клуба и зависит от "Ювентуса". В данный момент ситуация неясна".



"Думаю, он прибавит. Он должен улучшить свое физическое и психологическое состояние, но я думаю, он будет очень полезен для нас в заключительной стадии сезона".



"Вы очень хорошо знаете, что первые месяцы в Премьер-Лиге не бывают простыми. Эта проблема была и у Луиса Суареса в "Ливерпуле", он забил только четыре гола. Во втором сезоне он забил 17, так что сразу заиграть в Премьер-Лиге бывает непросто, особенно для нападающего", — цитирует Сарри The Telegraph.