"Тоттенхэм" хочет перехватить Андре Гомеша

"Тоттенхэм" надеется перехватить полузащитника Андре Гомеша, который проводит этот сезон в "Эвертоне" на правах аренды из "Барселоны".

25-летний португалец является ключевой фигурой команды своего соотечественника Марку Силвы, заметно прибавив во второй половине сезона.



"Ириски" уже выразили желание выкупить Гомеша, однако теперь столкнулись с конкуренцией со стороны "шпор", которые подумывали арендовать Андре еще в январе 2018 и с тех пор не переставали за ним наблюдать.



Как стало известно The Telegraph, скауты "Тоттенхэма" регулярно просматривают Гомеша в этом сезоне, а главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Андре.



Теперь президент "шпор" Даниэль Леви собирается предложить "Барселоне" 30 миллионов фунтов за Гомеша, который уже пообещал, что определится со своим будущим после окончания сезона, однако свое возвращение в "Барселону" не представляет, если верить источнику.



"Думаю, если я слишком буду забегать вперед, я, вероятно, потеряю концентрацию. Поэтому я стараюсь как можно лучше завершить сезон, выкладываясь по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче. А в конце сезона посмотрим", — сообщил Гомеш.