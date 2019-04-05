"Боруссия" не продаст Санчо в "Юнайтед"

Джейдон Санчо Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что вингер Джейдон Санчо не будет продан в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Ранее в марте пресса сообщала, что клуб с "Олд Траффорд" готов заплатить более 100 миллионов фунтов, включая бонусы, за 19-летнего Санчо, который впечатляющим образом выступает за "Боруссию" в этом сезоне и пробился в сборную Англии.

Согласно слухам, утвержденный главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже дал своему клубу зеленый свет на согласование трансфера лучшего ассистента топ-5 европейских чемпионатов этого сезона, однако в Дортмунде исключают уход Джейдона.

"Мы не продадим его, и это факт. Каждому, кто имеет к этому какое-либо отношение, было четко сказано, что в следующем сезоне Джейдон будет играть за "Боруссию".

"Он демонстрирует блестящий прогресс. Для своего возраста он играет крайне выдающимся образом, потому что он делает вещи, которые ты не можешь планировать. Однако мы должны быть осторожны и не создавать лишнюю шумиху. Парню едва исполнилось 19".

"Нельзя, чтобы он потерял хотя бы миллиметр своей концентрации, потому что для игроков топ-уровня каждая доля имеет значение", — сообщил Ватцке Eurosport Germany.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 05.04.2019 16:03 # fanat-united
    Раз Ватцке сказал что не продадут, значит трансфер уже согласован и БД уже перечисленны первые бабки

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  2. januzaj00 05.04.2019 15:37 # januzaj00
    готовых топов надо брать

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  3. lambert757 05.04.2019 15:33 # lambert757
    Я думаю, что рано покупать его. Пускай ещё год за дортмунд отыграет и летом 2020г уходит

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  4. firmino9 05.04.2019 15:22 # firmino9
    Про Дембеле, Левандовский также говорили

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  5. keane16 05.04.2019 15:19 # keane16
    Ни нузень биль

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  6. cacique 05.04.2019 15:06 # cacique
    вот же пиздобол.

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