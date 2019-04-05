"Боруссия" не продаст Санчо в "Юнайтед"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что вингер Джейдон Санчо не будет продан в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Ранее в марте пресса сообщала, что клуб с "Олд Траффорд" готов заплатить более 100 миллионов фунтов, включая бонусы, за 19-летнего Санчо, который впечатляющим образом выступает за "Боруссию" в этом сезоне и пробился в сборную Англии.



Согласно слухам, утвержденный главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже дал своему клубу зеленый свет на согласование трансфера лучшего ассистента топ-5 европейских чемпионатов этого сезона, однако в Дортмунде исключают уход Джейдона.



"Мы не продадим его, и это факт. Каждому, кто имеет к этому какое-либо отношение, было четко сказано, что в следующем сезоне Джейдон будет играть за "Боруссию".



"Он демонстрирует блестящий прогресс. Для своего возраста он играет крайне выдающимся образом, потому что он делает вещи, которые ты не можешь планировать. Однако мы должны быть осторожны и не создавать лишнюю шумиху. Парню едва исполнилось 19".



"Нельзя, чтобы он потерял хотя бы миллиметр своей концентрации, потому что для игроков топ-уровня каждая доля имеет значение", — сообщил Ватцке Eurosport Germany.