Давид Луис отклонил предложение из Катара

Давид Луис Защитник Давид Луис отверг заманчивое предложение из Катара и продолжает переговоры с "Челси" о новом контракте.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве твердого игрока стартового состава. С тех пор Давид неоднократно выражал поддержку итальянцу и говорил, что был бы счастлив продлить свой истекающий в конце сезона контракт.

По своему действующему соглашению Луис получает менее 130 тысяч фунтов в неделю, а недавно один катарский клуб предложил Давиду сделку сразу на три года с жалованием 220 тыс. фунтов каждые семь дней.

Если бы 32-летний бразилец согласился, то смог бы заработать 34 млн. фунтов, однако Луис отказался ехать в экзотическую по меркам футбола страну и продолжает искать компромисс с "Челси", сообщает Evening Standard.

Стоит отметить, что катарским клубом интерес к Луису не ограничивается. Внимание на защитника также обратили некоторые европейские команды и "Палмейрас", который был готов платить соотечественнику более 8.5 млн. фунтов в год, однако Давид все еще надеется остаться на "Стэмфорд Бридж".


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 13:25

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  1. john-jones 05.04.2019 14:04 # john-jones
    Ну и дурак, пора уже отчаливать ему.

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  2. j-silver 05.04.2019 14:02 # j-silver
    я б на его месте уехал в палмейрас. там тепло и телочки. и пох что денег меньше

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  3. role-playin 05.04.2019 13:44 # role-playin
    На выход.

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  4. manutd-20champ 05.04.2019 13:41 # manutd-20champ
    пенс головного мозга

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