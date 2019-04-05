Давид Луис отклонил предложение из Катара

Защитник Давид Луис отверг заманчивое предложение из Катара и продолжает переговоры с "Челси" о новом контракте.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве твердого игрока стартового состава. С тех пор Давид неоднократно выражал поддержку итальянцу и говорил, что был бы счастлив продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



По своему действующему соглашению Луис получает менее 130 тысяч фунтов в неделю, а недавно один катарский клуб предложил Давиду сделку сразу на три года с жалованием 220 тыс. фунтов каждые семь дней.



Если бы 32-летний бразилец согласился, то смог бы заработать 34 млн. фунтов, однако Луис отказался ехать в экзотическую по меркам футбола страну и продолжает искать компромисс с "Челси", сообщает Evening Standard.



Стоит отметить, что катарским клубом интерес к Луису не ограничивается. Внимание на защитника также обратили некоторые европейские команды и "Палмейрас", который был готов платить соотечественнику более 8.5 млн. фунтов в год, однако Давид все еще надеется остаться на "Стэмфорд Бридж".