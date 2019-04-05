Клопп: "Ливерпуль" стал грозной силой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в этом сезоне его команда стала по-настоящему "грозной силой".

Перед выездом к "Саутгемптону" Клопп заявил, что конкурент "Ливерпуля" в борьбе за титул Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити" выглядит лучшей командой мира.



Клопп даже назвал "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов, впереди "Барселоны" и "Ювентуса". Однако и силу собственной команды Юрген тоже оценивает очень высоко.



"Мы в клубе собрали действительно хорошую команду. Это грозная сила, и у нас большая мощь — в клубе и вокруг него".



"Когда тебе удается собрать все мечты воедино, это может стать хорошим источником энергии для движения вперед. Естественно, на это потребовалось время, но теперь очевидно, что мы стали грозной силой".



"Мы, вероятно, в третий раз подряд гарантируем себе попадание в Лигу Чемпионов, чего достаточно давно не происходило, а также мы сражаемся за первую строчку в лиге и участвуем в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Очевидно, что "Ливерпуль" — это грозная сила", — цитирует Клоппа Sky Sports.