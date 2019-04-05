Клопп: "Ливерпуль" стал грозной силой"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в этом сезоне его команда стала по-настоящему "грозной силой".

Перед выездом к "Саутгемптону" Клопп заявил, что конкурент "Ливерпуля" в борьбе за титул Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити" выглядит лучшей командой мира.

Клопп даже назвал "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов, впереди "Барселоны" и "Ювентуса". Однако и силу собственной команды Юрген тоже оценивает очень высоко.

"Мы в клубе собрали действительно хорошую команду. Это грозная сила, и у нас большая мощь — в клубе и вокруг него".

"Когда тебе удается собрать все мечты воедино, это может стать хорошим источником энергии для движения вперед. Естественно, на это потребовалось время, но теперь очевидно, что мы стали грозной силой".

"Мы, вероятно, в третий раз подряд гарантируем себе попадание в Лигу Чемпионов, чего достаточно давно не происходило, а также мы сражаемся за первую строчку в лиге и участвуем в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Очевидно, что "Ливерпуль" — это грозная сила", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 12:00

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  1. silva77 05.04.2019 12:24 # silva77
    Да уже 30 лет без трофея грозная сила

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  2. gringo1990 05.04.2019 12:07 # gringo1990
    Вот же будет весело если просрут все потенциальные трофеи в этом сезоне.

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