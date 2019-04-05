Беднарек: "Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире"

Защитник "Саутгемптона" Ян Беднарек заявил, что считает Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком в мире на своей позиции.

Восстановившись после небольшой травмы лодыжки, Ван Дейк сможет сыграть против своего бывшего клуба "Саутгемптона" в пятницу вечером. Лично для 22-летнего Беднарека это будет встреча с игроком, который является для него кумиром и на которого он равняется.



"В данный момент он лучший центральный защитник в мире. Он очень хорош в воздухе, очень быстр, очень хорошо работает с мячом, поэтому, думаю, он заслуживает это звание. Он игрок топ-уровня, и просто наблюдая за ним, ты можешь улучшать собственную игру".



"Когда я начинал играть на своей позиции, то ориентировался на Джорджо Кьеллини и Серхио Рамоса, теперь я ориентируюсь на Ван Дейка".



"Ты можешь совершенствоваться, беря с него пример. Есть так много отличных игроков, за которыми ты можешь наблюдать", — цитирует Беднарека Sky Sports.