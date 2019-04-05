Беднарек: "Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире"

Виргил Ван Дейк Защитник "Саутгемптона" Ян Беднарек заявил, что считает Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком в мире на своей позиции.

Восстановившись после небольшой травмы лодыжки, Ван Дейк сможет сыграть против своего бывшего клуба "Саутгемптона" в пятницу вечером. Лично для 22-летнего Беднарека это будет встреча с игроком, который является для него кумиром и на которого он равняется.

"В данный момент он лучший центральный защитник в мире. Он очень хорош в воздухе, очень быстр, очень хорошо работает с мячом, поэтому, думаю, он заслуживает это звание. Он игрок топ-уровня, и просто наблюдая за ним, ты можешь улучшать собственную игру".

"Когда я начинал играть на своей позиции, то ориентировался на Джорджо Кьеллини и Серхио Рамоса, теперь я ориентируюсь на Ван Дейка".

"Ты можешь совершенствоваться, беря с него пример. Есть так много отличных игроков, за которыми ты можешь наблюдать", — цитирует Беднарека Sky Sports.


Метки Беднарек, Ван Дейк, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2019 11:00

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  1. firmino9 05.04.2019 11:27 # firmino9
    Пусть принесет титул в Ливерпуль)

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  2. manutd-20champ 05.04.2019 11:25 # manutd-20champ
    Беднарек после него, на втором...

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